A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Oğuzhan'ı kadroya çağırmasıyla ilgili olarak "Sadece aptallar kararlarını değiştirmezler" dedi. Takımlarda çok fazla Türk oyuncu olmadığını ifade eden Luce, Arda Turan'ın da ikinci bir şansı hak ettiğini söyledi.



Ukrayna ve Hırvatistan ile karşılaşacak olan A Milli Takım, Riva'da Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplandı. Teknik Direktör Mircea Lucescu, düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Oğuzhan Özyakup kararıyla ilgili olarak sorulan soruyu yanıtlayan Lucescu, "İlk olarak bu benimle Oğuzhan'ın arasında olan bir durum. Kendisine telefon ettim. Sadece aptallar fikirlerini değiştirmez. Bizim ikinci maçımızda hakemler değişti. Pazar gününden önce futbolcu listesi verdik. Gördüğüm 3 maçta Beşiktaş kaptanı olarak çok formda görmedim. En son maçını izleyince daha farklı düşüncelere sahip oldum. Türk oyuncuları son gördüğünüz maçta, son haftakilerden önce düşündükten sonra ona telefon ettim ve durumu izah ettim. Bu saatten sonra sana bağlı, ben seni buradaki ekipte görmek istiyorum dedi. Aramızda hiçbir sorun yok. Profesyonel bir durum. Önemli olan hayatta hata yaptığınız zaman hatayı tekrar etmemek ve hatanın oluşmaması için gereken önlemi almak" açıklamasında bulundu.



"Takımlarda fazla Türk oyuncu yok"

Süper Lig'deki takımlarda oynayan Türk oyuncu sayısının az olması konusunda açıklamada bulunan Mircea Lucescu, yabancı sayısıyla ilgili olarak, "Bu konuda tartışıp görüşmek lazım. Her ekipte oynayan Türk ve yabancı sayısına baktığınız zaman 2, 3 tane Türk oyuncu, en fazla 4 Türk oyuncu var. Bazı olaylar zorluk derecesini yükseltiyor. Seçim yapmakta zorlanıyorsunuz. Biliyoruz ki en iyileri Avrupa'da. Birçok maçta bu şekilde kurabiliyorsunuz milli takımı. Ukrayna'ya baktığınız zaman Shakhtar ağırlıklı bir kadroları var. 3 günde dünyanın her yerinden oyuncuları toplayıp homojen bir yapı oluşturmak çok kolay bir durum değil. 2 önemli maçımız var. Ben en iyi Türk oyuncuları almaya karar verdim. Sadece oyun dışında tecrübeleri de çok önemli. Maçı sadece sahada oynamıyorsunuz. Karşılaşmaya hazırlanmak da çok önemli. Bu konuda tecrübeli oyuncular bana çok yardımcı olacaklardır. Gelecekte ne yapabiliriz buna bakacağız. 2002-2004 arasındaki milli takıma bakarsak, bir tek ekibin oynamış olduğu bir ekibe dayalı bir milli takımdı. Milli takımda 8 tane Galatasaraylı oyuncu vardı o dönemde" ifadelerini kullandı.



"En iyi ve en hazır isimleri kadroya aldım"

Çok önemli 2 maça çıkacaklarının altını çizen deneyimli teknik adam, "En iyi Türk oyuncuları kadroya aldım. En hazır isimlerle, en tecrübeli oyuncularla, bu gruba en çok ruhlarını verebilecek, takımı motive edebilecek isimlerle çıkacağız bu maçlara. Bu maçları çok gençlerle oynayamazsınız. Bu nedenle bu yapıdaki isimlere ihtiyacım vardı. Bir sonraki maça 5, 6 oyuncu değiştirebiliriz. Bunu da futbolcular biliyor. Oyuncular arasında imaj ve tecrübe olarak fark olabilir ama değer olarak aynı seviyedeler. Bu nedenle hepsini motive edip Türk futbolunun tekniğine uygun olarak, sahadaki savaşa uygun olarak bir motivasyon vermek lazım. Çok organize bir ekibe karşı oynayacağız. Birçok oyuncusunu tanıyorum. Fizik olarak daha hazır durumdalar. Bir önceki maçta bizden 7 kilometre daha fazla koştular. Bu nedenle boş alan bırakmamalıyız. Teknik ve tecrübeyle Ukrayna'yı alt edebileceğimizi düşünüyorum. Unutmayalım ki Ukrayna bu grupta diğer rakiplerden daha fazla oyun kontrolünü elinde tutan bir ekip. İyi oyuncuları var. Onlarla birlikte bir geçmişe sahibim. Bana karşı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklardır. Eski öğrencilerime karşı kazanmak için daha fazlasını vereceğime eminim" diye konuştu.



"Ukrayna çok önemli bir takım ama unutmasınlar, karşılarında Türkiye var"

Ukrayna maçına hazırlanmanın kendileri için çok önemli olduğunu dile getiren Lucescu, "Bu maçın sonucunun bizi üzmemesi lazım. Benim bu konuda hiçbir problemim yok. Bizim bazı avantajlarımız var. Onlar bizi tanımıyor, biz onları tanıyoruz. Oyunu kontrol etmeye dayalı sistemde oynuyorlar. Rakibi çıkmaya tahrik edip arkada boş alan bularak süratli oyuncularla pozisyona girmek istiyorlar. Çok önemli isimlere sahipler. Birçok yıldız oyuncuları var ve diğer isimler de onları tamamlıyor. Ukrayna çok iyi bir takım olabilir ama karşılarında Türkiye var. Kaliteli isimlerimizle öne çıkacağız. Siz de biliyorsunuz ki sonuçlar bazen istediğiniz gibi olmayabilir. Bir anlık hata, bir anlık dikkatsizlik ya da hakem hatası sonuca etki edebilir ama biz bu maçı kazanmak için her şeyi yapacağız. Tabii bunu atılla ve dikkatle yapacağız. Ukrayna bu konuda daha şanslı. 40 bin seyircileri olacak. Rusya'da olmak istiyorlar. Ama biz de orada olmak istiyoruz" dedi.



"Arda Turan ikinci bir şansı hak ediyor"

Arda Turan'ın gazeteci Bilal Meşe ile yaşadığı tartışmayla ilgili olarak da konuşan Mircea Lucescu, "Ben herkesin 1 şansı daha olması gerektiğine inanıyorum. Hemen cezalandırmamak lazım. Eminim ki kendisi de üzgündür. Ben onunla konuştuğum zaman, 'Ben Türk'üm. Kalbim burada' dedi. Türk futbolunun Dünya Kupası için çıktığı yolculukta o da bizimle birlikte. Hazır mı değil mi ona bakacağız ama bu farklı bir durum. Ancak basınla olan ilişkisinde umut ediyorum ki siz de yardımcı olacaksınız. Genç bir arkadaşın bir anda kendisini kaybedip sinirlendiğini daha önce de görmüşsünüzdür. Türk futboluna verdiği emeklerin karşılığı olarak affedilmeyi hak ediyordur. Eğer bu devam ederse farklı bir şey. Ben insanları bu şekilde yargılarım ve tekrar geri dönme şansının olması gerektiğine inanıyorum. Geçtiğimiz olayla ilgili kendisi de çok üzgün. Belki basın önünde bir şey söylemedi ama ben anlıyorum" diyerek sözlerini noktaladı.