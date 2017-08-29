Özel Çocuklar, Milli Takım kampında

Avrasya Özel Çocuklar Derneği'nde eğitim gören çocuklar, milli futbolcularla buluştu. Riva’da gerçekleşen organizasyonda Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TFF yönetimi de hazır bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun davetlisi olarak Riva'ya gelen Avrasya Özel Çocuklar Derneği'nde eğitim gören çocuklar milli futbolcularla buluştu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve TFF Yönetim Kurulu Üyeleri de hazır bulundu.



Bak: "Özel çocuklarımızı mutlu ettik, biz de mutlu olduk"

Özel çocukları milli takım kampına davet ettiği için Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'e teşekkür ederek konuşmasına başlayan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Onlar toplumda özel bir yeri olan değerli kardeşlerimiz. Onların bu arzuları ve heyecanları bizleri de mutlu ediyor. Sağolsunlar milli takımımız Ukrayna maçı öncesinde onlarla bir araya gelmelerinden büyük mutluluk duyduk. Biz de kendileriyle bir arada olmaktan dolayı mutluyuz. Bizim için bu değerler çok önemli. Onların yüzlerinin gülmesi bizim için çok çok önemli. Hatırlarsanız dün akşam da Sayın Cumhurbaşkanımız, sporla ilgili soru sorulduğunda, Cumhurbaşkanımız da down sendromlu özel çocuklarla ilgili hatıralarını sordular. Biliyorsunuz özel çocukların olimpiyatları var ve onları sporla hayata bağlamak çok önemli. Bu ortamı sağladığı için futbol federasyonu başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu ortam güzel bir ortam. Onlar da çok mutlular, yüzlerinden okunuyor. İnşallah onların bu mutlulukları, gülümsemeleri milli takıma da moral olur. Ukrayna ve Hırvatistan maçı başarıyla geçeriz" ifadelerini kullandı.



Demirören: "Çocuklarımız Eskişehir maçına gelecekler"

Galatasaray maçında özel çocukların maça alınmaması nedeniyle çocuklardan özür dileyerek söze başlayan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, "Galatasaray maçındaki yanlış anlaşılmadan sonra bugün burada telafi ettik ve çok mutluyuz. Özel çocuklarımız bugün milli takımla beraberler. Allah kısmet ederse yorulmazlarsa Eskişehir'deki maça gelecekler, yoksa ekimdeki maça gelecekler. Sayın Cumhurbaşkanımız zaten özel çocuklarımıza önem veriyor. Bizim de vazifemiz, amacımız onları özel yapmak, en iyi şekilde onları ağırlamak, onlara mutlu yanlarını göstermek" diye konuştu.

