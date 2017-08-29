Lucescu’lu ilk antrenman
A Milliler, Ukrayna ve Hırvatistan hazırlıklarına Rumen teknik adam yönetiminde start verdiler.
YENİDEN MİLLİ TAKIMDALAR
En son 2014'te İzlanda'ya yenildiğimiz maçta forma giyen Emre Belözoğlu, kendisi gibi yeniden Milli Takım'a dönen Arda Turan'la Lucescu'lu ilk antrenman öncesinde sohbet etti.
UKRAYNA'NIN KADROSU AÇIKLANDI
Ukrayna Teknik Direktörü Andriy Shevchenko aday kadroyu şöyle açıkladı: Kale: Pyatov (S.Donetsk), Lunin (Z.Luhansk), Koval (D.Kiev), Defans: Rakitskiy, Butko, Ordets, Kryvtsov (S.Donetsk), Khacheridi, Morozyuk (D.Kiev), Sobol (S.Prag), Matviyenko (V.Poltava), Orta saha: Stepanenko, Kovalenko (S.Donetsk), Yarmolenko (B.Dortmund), Sydorchuk, Garmash, Shepelyev, Tsyhankov (D.Kiev), Konoplyanka (Schalke), Shakhov (PAOK), Malinovskyi (Genk), Rotan (S.Prag) Zinchenko (M.City), Yurchenko (B.Leverkusen), Forvet: Kravets, Byesyedin (Dinamo Kiev).
- 29 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 02:26
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Trabzonspor 3 gün izinli
Toplam 3
Yorum
aga Ersun hoca aslında kendine izin verdi, takıma izin vermese nasıl bir yerlere gidecek, nede olsa Göztepe maçından sonra hakettiler...
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Kocaman gönderme!
Toplam 29
Yorum
aga Olcay sen Hocana sor bakim, 3-2 yenilen takım 87.dakikada oyuncumu değiştirir, hangi mantığa uyar, galiba skoru karıştırdı ersun hoca.
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Mutlu son çok yakın
Toplam 14
Yorum
Kml61 Ersun yanalla olmaz bu iş. Kim gelirse gelsin. Bir buçuk yıldır takımın oynadığı futbolda bir ilerleme yok.
Lucescu’lu ilk antrenman haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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