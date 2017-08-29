 Lucescu’lu ilk antrenman – Fotomaç – 29 Ağustos 2017
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    29 Ağustos 2017, Salı
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    Lucescu’lu ilk antrenman

    Lucescu’lu ilk antrenman

    A Milliler, Ukrayna ve Hırvatistan hazırlıklarına Rumen teknik adam yönetiminde start verdiler.

    Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda Ukrayna ve Hırvatistan ile oynayacağı maçlar için İstanbul'da kampa giren , yönetiminde ilk antrenmanını yaptı. Rumen teknik adamın yönetiminde, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan ilk çalışmayı TFF Başkan Vekili Ali Dürüst de takip etti. A Milliler, bugün yapacağı çift idmanla hazırlıklarını sürdürecek. Lucescu, bugün 18.15'te Riva tesislerinde bir basın toplantısı düzenleyecek ve Milli takım hakkında bilgiler verecek. Kafilemiz, perşembe günü Kharkhiv'e hareket edecek. Öte yandan 5 Eylül'deki Hırvatistan maçının hakemi değiştirildi ve Macaristan federasyonundan Viktor Kassai atandı.



    YENİDEN MİLLİ TAKIMDALAR
    En son 2014'te İzlanda'ya yenildiğimiz maçta forma giyen Emre Belözoğlu, kendisi gibi yeniden Milli Takım'a dönen Arda Turan'la Lucescu'lu ilk antrenman öncesinde sohbet etti.

    UKRAYNA'NIN KADROSU AÇIKLANDI
    Ukrayna Teknik Direktörü Andriy Shevchenko aday kadroyu şöyle açıkladı: Kale: Pyatov (S.Donetsk), Lunin (Z.Luhansk), Koval (D.Kiev), Defans: Rakitskiy, Butko, Ordets, Kryvtsov (S.Donetsk), Khacheridi, Morozyuk (D.Kiev), Sobol (S.Prag), Matviyenko (V.Poltava), Orta saha: Stepanenko, Kovalenko (S.Donetsk), Yarmolenko (B.Dortmund), Sydorchuk, Garmash, Shepelyev, Tsyhankov (D.Kiev), Konoplyanka (Schalke), Shakhov (PAOK), Malinovskyi (Genk), Rotan (S.Prag) Zinchenko (M.City), Yurchenko (B.Leverkusen), Forvet: Kravets, Byesyedin (Dinamo Kiev).

    1. 29 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:26
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