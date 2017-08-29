İşte adım adım Ozzie krizi

Rumen hocanın kararını değiştirmesindeki sebep ne ve bu süreç nasıl işledi?

İşte adım adım Oğuzhan Özyakup krizi ve yaşanan gelişmeler...

14 Ağustos Pazartesi

Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Beşiktaş-Antalya maçının ardından soyunma odasında Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun ve Caner Erkin'i ziyaret eden Mircea Lucescu, üç yıldızı galibiyetten dolayı tebrik etti ve "Hazırlanın. Milli Takım kampında görüşürüz" dedi.







18 Ağustos Cuma

Kasımpaşa ile oynanan ikinci hafta mücadelesini de tribünden izleyen Lucescu, maç sonrası yakın çevresine "Oğuzhan beğendiğim bir oyuncu. Son pasları çok iyi ama fiziksel anlamda ağır kalıyor. Yüksek tempoya henüz hazır değil" yorumunu yaptı.

25 Ağustos Cuma

Milli Takım'ın Ukrayna ve Hırvatistan ile oynayacağı kritik maçların aday kadrosu açıklandı. Lucescu, şaşırtan bir karar aldı ve Oğuzhan Özyakup'u kadroya çağrılmadı. Luce'nin bu kararı başta siyah-beyazlı taraftarlar olmak üzere birçok kesimden tepki topladı.







26 Ağustos Cumartesi

Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş-Bursa maçının ardından Milli Takım'a alınmaması konusunda "Geçen hafta hocamızla tanışma fırsatımız oldu. Orada 'Kampta görüşürüz' konuşması geçti. Bu konuşmadan sonra insan ister istemez kararın arkasında farklı şeyler arar, aklıma başka şeyler geliyor" dedi.

28 Ağustos Pazartesi

Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu, eleştiriler üzerine 'U' dönüşü yaparak, sürpriz bir kararla Oğuzhan'ı kadroya çağırdı. Federasyondan konuyla ilgili bir açıklama gelmemesi dikkat çekti. Gözler, bugün basın toplantısı yapacak olan Lucescu'ya çevrildi.



