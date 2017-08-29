İşte adım adım Ozzie krizi
Milli Takım'ın şu anki gündem maddesi Oğuzhan Özyakup... Birkaç gün önce yetersiz olduğu gerekçesiyle A Milli Takım aday kadrosuna çağrılmayan yetenekli oyuncu dün davet aldı... Fakat hala akıllarda Lucescu'nun fikrini bu kadar sürede neden değiştirdiği var...
Rumen hocanın kararını değiştirmesindeki sebep ne ve bu süreç nasıl işledi?
İşte adım adım Oğuzhan Özyakup krizi ve yaşanan gelişmeler...
14 Ağustos Pazartesi
Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Beşiktaş-Antalya maçının ardından soyunma odasında Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun ve Caner Erkin'i ziyaret eden Mircea Lucescu, üç yıldızı galibiyetten dolayı tebrik etti ve "Hazırlanın. Milli Takım kampında görüşürüz" dedi.
18 Ağustos Cuma
Kasımpaşa ile oynanan ikinci hafta mücadelesini de tribünden izleyen Lucescu, maç sonrası yakın çevresine "Oğuzhan beğendiğim bir oyuncu. Son pasları çok iyi ama fiziksel anlamda ağır kalıyor. Yüksek tempoya henüz hazır değil" yorumunu yaptı.
25 Ağustos Cuma
Milli Takım'ın Ukrayna ve Hırvatistan ile oynayacağı kritik maçların aday kadrosu açıklandı. Lucescu, şaşırtan bir karar aldı ve Oğuzhan Özyakup'u kadroya çağrılmadı. Luce'nin bu kararı başta siyah-beyazlı taraftarlar olmak üzere birçok kesimden tepki topladı.
26 Ağustos Cumartesi
Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş-Bursa maçının ardından Milli Takım'a alınmaması konusunda "Geçen hafta hocamızla tanışma fırsatımız oldu. Orada 'Kampta görüşürüz' konuşması geçti. Bu konuşmadan sonra insan ister istemez kararın arkasında farklı şeyler arar, aklıma başka şeyler geliyor" dedi.
28 Ağustos Pazartesi
Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu, eleştiriler üzerine 'U' dönüşü yaparak, sürpriz bir kararla Oğuzhan'ı kadroya çağırdı. Federasyondan konuyla ilgili bir açıklama gelmemesi dikkat çekti. Gözler, bugün basın toplantısı yapacak olan Lucescu'ya çevrildi.
- 29 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 12:45
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Sakat sakat oynayacak
Toplam 1
Yorum
fb lı sen ıyı bır oyuncusun ama dıkısler tutmadı eger buraya geldın zaman sakatım dersen sen olacakları bır dusun persıe bızım formamız kutsaldır
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Asamoah yola çıktı
Toplam 6
Yorum
galaktikos yürüyerek gelicek galiba 2 haftada bunu bekleriz :D
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Emre Mor'un yeni adresi belli oldu
Toplam 8
Yorum
Resul61 Dortmund gibi gençlerin parladığı bir kulüpte kendini gösteremeyip celta vigoya gitmek.Bundan ümidimi kestim ben açıkcası.
İşte adım adım Ozzie krizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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