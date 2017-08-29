A Milli Takım'da Ukrayna maçı hazırlıkları

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde gerçekleştirilen idmana cezası nedeniyle Ukrayna karşılaşmasında forma giyemeyecek Burak Yılmaz ile İspanya'nın Celta Vigo ekibine transfer olan Emre Mor katılmadı. Burak Yılmaz'ın bu akşam kadroya dahil olacağı, Emre Mor'un ise yarın takıma katılacağı bildirildi.

Antrenmanı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile federasyon yönetim kurulu üyeleri de izledi.

Milli takım kampına ziyarette bulunan Avrasya Özel Çocuklar Derneği öğrencileri de çalışmayı takip etti.

İdmanın 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulurken, milli takım bu bölümde koşu yaptı.

A Milli Takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.