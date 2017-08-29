A Milli Takım'da Ukrayna maçı hazırlıkları
A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda 2 Eylül Cumartesi günü Ukrayna ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana kadroya henüz dahil olmayan Burak Yılmaz ile Emre Mor katılmadı. Çalışmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi.
Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde gerçekleştirilen idmana cezası nedeniyle Ukrayna karşılaşmasında forma giyemeyecek Burak Yılmaz ile İspanya'nın Celta Vigo ekibine transfer olan Emre Mor katılmadı. Burak Yılmaz'ın bu akşam kadroya dahil olacağı, Emre Mor'un ise yarın takıma katılacağı bildirildi.
Antrenmanı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile federasyon yönetim kurulu üyeleri de izledi.
Milli takım kampına ziyarette bulunan Avrasya Özel Çocuklar Derneği öğrencileri de çalışmayı takip etti.
İdmanın 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulurken, milli takım bu bölümde koşu yaptı.
A Milli Takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 29 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 20:49
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Kocaman'dan eleştirilere cevap
Toplam 25
Yorum
mehmet Fener seyircisi yetenekli oyuncu ister.(ama sakat değil!) Yetenekli oyuncu oynat takımı istediğin şekilde çalıştır sana kalmış.
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F.Bahçe'den Ben Arfa ve Fred hamlesi
Toplam 27
Yorum
İkisi de çok iyi futbolcu Takımı doğru kurgulamak gerekiyor, alınan futbolcuları en verim alınabilecek mevkilere doğru taktik ile yerleştirmek gerekiyor, aykut zayıf
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Sportif Direktör F.Bahçe'yi açıkladı
Toplam 17
Yorum
west bu adam fenerbahçeye gelirse yılın transferi olur.futbolu bilende bilmeyende konuşuyor.ben arfa süper yıldız
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