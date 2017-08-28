Ukrayna'nın aday kadrosu belli oldu
A Milli Futbol Takımı'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda 2 Eylül Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Ukrayna'nın aday kadrosu belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ukrayna Teknik Direktörü Andriy Shevchenko'nun, Türkiye ve İzlanda'yla oynayacakları maçlar için belirlediği aday kadroda şu futbolcular yer alıyor:
Kale: Andriy Pyatov (Shakhtar Donetsk), Andriy Lunin (Zorya Luhansk), Maksym Koval (Dynamo Kiev)
Defans: Yaroslav Rakitskiy, Bohdan Butko, Ivan Ordets, Serhiy Kryvtsov (Shakhtar Donetsk), Yevhen Khacheridi, Mykola Morozyuk (Dinamo Kiev), Eduard Sobol (Slavia Prag), Mykola Matviyenko (Vorskla Poltava)
Orta saha: Taras Stepanenko, Viktor Kovalenko (Shakhtar Donetsk), Andriy Yarmolenko (Borussia Dortmund), Serhiy Sydorchuk, Denys Garmash, Volodymyr Shepelyev, Viktor Tsyhankov (Dinamo Kiev), Yevhen Konoplyanka (Schalke 04), Yevhen Shakhov (PAOK), Ruslan Malinovskyi (Genk), Ruslan Rotan (Slavia Prag) Oleksandr Zinchenko (Manchester City), Vladlen Yurchenko (Bayer Leverkusen)
Forvet: Artem Kravets, Artem Byesyedin (Dinamo Kiev).
- 28 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:45
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Galatasaray'a müjdeli haber
Toplam 13
Yorum
Malina bir tanede forvet lazim, arada gomizi dinlendirmek lazim, zaten adam kalp rahatsizligi varmis
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Yanal ile sıkıntılı başlangıçlar
Toplam 3
Yorum
yorumcu ersun yanal takımı mahalle takımı gıbı oynatıyor
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Emre Belözoğlu'ndan F.Bahçe'ye yanıt
Toplam 13
Yorum
Yönetim çıkış arıyor Buna transfer teklifi yapmak FB'yi küçük düşürmektir,ayrıca yönetimin acizliğinin ve tıkanmışlığının göstergesidir
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