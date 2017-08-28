Oğuzhan neden davet edilmedi?

Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası elemelerinde 2 ve 5 Eylül'de Ukrayna ve Hırvatistan ile oynayacağımız iki kritik maç öncesi Milli Takım aday kadrosu açıklandı. Lucescu'nun sürpriz tercihler yaptığı aday kadroda en çık konuşulan isim milli davet alamayan Oğuzhan Özyakup oldu.

Orta sahaya Ozan Tufan ve Selçuk İnan gibi eski formunda uzak isimlerin kadroda yer verilmesine karşın Beşiktaş'ta düzenli olarak forma giyen Oğuzhan'ın davet edilmemesi başta Beşiktaşlı taraftarlar olmak üzere futbolseverlerin büyük tepkisini çekmişti. Eleştirilerin odağındaki isim ise Mircea Lucescu'du.

Rumen çalıştırıcının yardımcısı Tayfur Havutçu, konuya açıklık getirdi.

Rumen çalıştırıcının yardımcısı Tayfur Havutçu, Habertürk'e konuştu ve konuya açıklık getirdi.

Oğuzhan'ın taktik gereği kadroya alınmadığını belirten Havutçu, "Hocamız Oğuzhan'ı beğeniyor. Kaliteli bir futbolcu olduğunu söylüyor. Zaten kendisiyle de görüştü. Oğuzhan'ın alınmaması kötü oyuncu olduğundan değil. Sadece yaptığımız analizler neticesinde 2 maçta farklı tatkik anlayışlar ile oynayacağımızdan dolayı Oğuzhan'ı çağırmadık. Bundan sonraki süreçte Oğuzhan yine bizimle olacaktır" ifadelerini kullandı.