Lucescu'dan sürpriz tercih
A Milli Futbol Takımı'nın Ukrayna ve Hırvatistan ile oynanacağı maçların aday kadrosuna çağrılan Bursaspor'un kalecisi Harun Tekin'in yerine, Atiker Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı dahil edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nundan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle: "Bursaspor kalecisi Harun Tekin, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın Ukrayna ve Hırvatistan maçları aday kadrosundan çıkarıldı. Sağ kol triceps kasında ikinci derece zorlanma tespit edilen Harun'un yerine Atiker Konyaspor'dan Serkan Kırıntılı A Milli Takım kadrosuna dahil edildi."
- 28 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:17
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34’lük delikanlı
Toplam 1
Yorum
bjk smokie :) aynen doğru kesilmesi mantıklı değil. ama bazı maçlarda tempo açısından atiba-oğuzhan değilde medel-tolgay olsa takım daha hızlı oynar :) :)
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''Şampiyon olacağız''
Toplam 1
Yorum
tolga Vallamı :D
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Penaltı isyanı!
Toplam 10
Yorum
ERHAN PENALTI DEĞİL,BİZİM BREZİLYALIYA YAPILAN NET PENALTI VE KIRMIZI,H ALİ SARI VE RAKİP KIRMIZI DOĞRU HAKEM SONUUCU TESİR EDEMEDİ
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