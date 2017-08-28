 Lucescu'dan sürpriz tercih – Fotomaç – 28 Ağustos 2017
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    28 Ağustos 2017, Pazartesi
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    'dan sürpriz tercih

    Lucescu'dan sürpriz tercih

    A Milli Futbol Takımı'nın Ukrayna ve Hırvatistan ile oynanacağı maçların aday kadrosuna çağrılan Bursaspor'un kalecisi Harun Tekin'in yerine, Atiker Konyaspor kalecisi dahil edildi.

    Türkiye Futbol Federasyonu'nundan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle: "Bursaspor kalecisi Harun Tekin, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın Ukrayna ve Hırvatistan maçları aday kadrosundan çıkarıldı. Sağ kol triceps kasında ikinci derece zorlanma tespit edilen Harun'un yerine Atiker Konyaspor'dan A Milli Takım kadrosuna dahil edildi."

    1. 28 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:17
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