Lucescu'dan sürpriz tercih

Türkiye Futbol Federasyonu'nundan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle: "Bursaspor kalecisi Harun Tekin, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın Ukrayna ve Hırvatistan maçları aday kadrosundan çıkarıldı. Sağ kol triceps kasında ikinci derece zorlanma tespit edilen Harun'un yerine Atiker Konyaspor'dan Serkan Kırıntılı A Milli Takım kadrosuna dahil edildi."



