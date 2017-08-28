Lucescu Oğuzhan'ı neden çağırdı?

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Ukrayna ve Hırvatistan maçları için ilk olarak açıklanan aday kadroda Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'u listeye almamıştı.



ALINMAMA NEDENİ PERFORMANS



İddialara göre, Lucescu Oğuzhan'ı yeni sezondaki performansının düşük olması nedeniyle kadroya dahil etmedi.

Selçuk İnan ve Ozan Tufan gibi takımlarındaki formları nedeniyle eleştiri alan oyuncuların çağrılıp Oğuzhan Özyakup'un kadroya alınmaması spor camiasının tepkisini topladı.



Oğuzhan Özyakup da Bursa maçı sonrası Lucescu'nun bu kararıyla ilgili "Benim daha çok çalışmam gerekiyor. Her hocaya saygım sonsuz ama beklemediğim şeyler gelişti. Şanslıyım ki formamızda Türk bayrağı var. İnşallah bir daha ki kampta arkadaşlarımın yanında olabilir. İsmimi listede görmedim, üzüldüm. Aklıma başka şeyler geliyor. Sorguluyorum. Ben de o formayı giymek isterdim. Lucescu bana kampta görüşürüz demişti. Her insan düşünür, siz olsanız, siz de düşünürdünüz" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Ancak bugün TFF tarafından yapılan flaş bir açıklamayla Oğuzhan Özyakup kadroya dahil edildi.



"HATA YAPTIM"

İddialara göre, Oğuzhan'ın açıklamalarını dikkate alan Lucescu'nun TFF yetkililerine giderek "Hata yaptım. Bu konuda yanlış benim. Türkiye gelecek yıllarda da Oğuzhan'dan faydalanmalı. Ben onunla konuşup konuyu çözeceğim" dedi.

Telefonla Oğuzhan'a ulaşan tecrübeli teknik adam, Oğuzhan ile konuşup hata yaptığını söyler ve Ozi'yi kampa çağırır.