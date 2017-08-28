 Hırvatistan maçının hakemi değişti – Fotomaç – 28 Ağustos 2017
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    28 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Hırvatistan maçının hakemi değişti

    Hırvatistan maçının hakemi değişti

    Türkiye - Hırvatistan maçını Martin Atkinson'ın yerine Viktor Kassai'nin yöneteceği açıklandı.

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), daha önce Martin Atkinson'ın yöneteceği açıklanan Türkiye-Hırvatistan maçının hakem triosunda değişiklik yapıldığını açıkladı. Bu yapılan değişiklik sonucunda karşılaşmada Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Viktor Kassai düdük çalacak.

    ?TFF'nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "A Milli Takımımızın 5 Eylül 2017 Salı günü Hırvatistan ile Eskişehir'de oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu karşılaşmasının hakemleri değişti. FIFA tarafından yapılan değişiklikle daha önce İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Martin Atkinson'ın görev yapacağı açıklanan karşılaşmaya Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Viktor Kassai atandı.
    Eskişehir Yeni Stadyumu'nda 21.45'te başlayacak müsabakada Kassai'nin yardımcılıklarını Vencel Toth ve György Ring yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Adam Farkas olacak."
    1. 28 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:12
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