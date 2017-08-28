Flaş Oğuzhan Özyakup kararı
Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup Milli takıma davet edildi.
2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Ukrayna ve Hırvatistan ile oynayacağı karşılaşmalar için bugün İstanbul'da kampa giren A Milli Takım'ın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.
Beşiktaş futbolcusu Oğuzhan Özyakup, A Milli Takım kadrosuna dahil edildi.
Dün akşam da, Harun Tekin sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkmış, yerine Atiker Konyaspor'dan Serkan Kırıntılı çağrılmıştı.
- 28 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:50
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Emre Belözoğlu'ndan F.Bahçe'ye yanıt
Toplam 1
Yorum
mmn bir fenerbahçeli olarak futbolcularını böyle kırgın bir şekilde yollanmasını eliştiriyorum.
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Toplam 16
Yorum
ayhan sezon sonunu görecek mi?
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Toplam 1
Yorum
ayhan ne hallere düşürdüler seni fenerbahçem...ziya,fuat,alpaslan,cem,cemil, önder,ersoy gibi futbolcuları izlemiş olan ben perişanım şimdi..
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