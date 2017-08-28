 Flaş Oğuzhan Özyakup kararı – Fotomaç – 28 Ağustos 2017
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    28 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Flaş kararı

    Flaş Oğuzhan Özyakup kararı

    Beşiktaşlı Milli takıma davet edildi.

    TFF'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

    2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Ukrayna ve Hırvatistan ile oynayacağı karşılaşmalar için bugün İstanbul'da kampa giren A Milli Takım'ın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

    Beşiktaş futbolcusu , A Milli Takım kadrosuna dahil edildi.

    Dün akşam da, Harun Tekin sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkmış, yerine Atiker Konyaspor'dan Serkan Kırıntılı çağrılmıştı.

    1. 28 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:50
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