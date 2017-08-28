Boutalib Malatyaspor'u sırtladı
Evkur Yeni Malatyaspor’un Fransa’nın Strasbourg takımından transfer ettiği Faslı Khalid Boutaib, ligin 3. haftasındaki Antalyaspor maçında takımın tek golüne imza atarak Süper Lig’deki gol sayısını 3’e çıkardı.
Khalid, Süper Lig'in en golcü isimleri sıralamasında 4 gollü Galatasaraylı Gomis ve Tolga Çiğerci'nin ardından Trabzonsporlu Burak ile birlikte 3 golle üçüncü sırada bulunuyor.
- 28 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:35
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B. Dortmund'dan flaş transfer hamlesi
Toplam 1
Yorum
abdulhamit yarmelonko faydalı molur iyi bir oyuncu ama dembeli kadar hızlı değil
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'Alo koç ben İgor Tudor'
Toplam 12
Yorum
boş alaan kalıyor galatasarayın bu meseffayi indir pres yaparken 2-3 oyuncuyla giriyor tamamda santraforla defans arası 60 metre 2-3 kişi topu kapamayıp geçilince hepsi oyundan düşüyor ve çok
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Sosa görüşmelerinin belgesi
Toplam 3
Yorum
fairplay34 belgeyi göstermişşin ne fayda.futbolcu geliyomu o önemli.trabzonun 50 .yılda en 2 transfere ihtiyacı var.
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