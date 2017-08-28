A Milli Takım hazırlıklara başladı
2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda Ukrayna ve Hırvatistan ile oynayacağı maçlar için İstanbul'da kampa giren A Milli Futbol Takımı, Rumen teknik adam Mircea Lucescu yönetiminde ilk antrenmanını yaptı.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre milli takım, yeni teknik direktörü Lucescu yönetiminde, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ilk çalışmasına çıktı.
Ay-yıldızlı ekibin antrenmanını, TFF Başkan Vekili Ali Dürüst de takip etti.
A Milli Futbol Takımı, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
- 28 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:48
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Galatasaray'a müjdeli haber
Toplam 13
Yorum
Malina bir tanede forvet lazim, arada gomizi dinlendirmek lazim, zaten adam kalp rahatsizligi varmis
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Yanal ile sıkıntılı başlangıçlar
Toplam 3
Yorum
yorumcu ersun yanal takımı mahalle takımı gıbı oynatıyor
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Emre Belözoğlu'ndan F.Bahçe'ye yanıt
Toplam 13
Yorum
Yönetim çıkış arıyor Buna transfer teklifi yapmak FB'yi küçük düşürmektir,ayrıca yönetimin acizliğinin ve tıkanmışlığının göstergesidir
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