A Milli Takım hazırlıklara başladı

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre milli takım, yeni teknik direktörü Lucescu yönetiminde, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ilk çalışmasına çıktı.







Ay-yıldızlı ekibin antrenmanını, TFF Başkan Vekili Ali Dürüst de takip etti.

A Milli Futbol Takımı, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.







