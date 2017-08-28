 A Milli Takım hazırlıklara başladı – Fotomaç – 28 Ağustos 2017
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    28 Ağustos 2017, Pazartesi
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    A Milli Takım hazırlıklara başladı

    A Milli Takım hazırlıklara başladı

    2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda Ukrayna ve Hırvatistan ile oynayacağı maçlar için İstanbul'da kampa giren , Rumen teknik adam yönetiminde ilk antrenmanını yaptı.

    Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre milli takım, yeni teknik direktörü Lucescu yönetiminde, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ilk çalışmasına çıktı.



    Ay-yıldızlı ekibin antrenmanını, TFF Başkan Vekili Ali Dürüst de takip etti.

    , yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.



    1. 28 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:48
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