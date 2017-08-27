 Lucescu'dan sürpriz tercih – Fotomaç – 27 Ağustos 2017
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    27 Ağustos 2017, Pazar
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    'dan sürpriz tercih

    Lucescu'dan sürpriz tercih

    Başakşehir-Konyaspor maçını tribünden izleyen A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea , Atiker Konyaspor kalecisi 'yı milli takım kadrosuna dahil etti.

    Başakşehir'in Konyaspor'u 2-1 yendiği Süper Lig mücadelesinin ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea , süpriz bir ismi kadroya dahil etti.

    Rumen çalıştırıcı, Volkan Babacan, Harun Tekin ve Cenk Gönen'i dahil ettiği kadroya bu kez de Konyaspor Kalecisi 'yı aldı.

    Serkan, Millli Takıma davet haberini maçtan hemen sonra soyunma odasında aldı.

    Lucescu'nun Volkan Babacan'ın formsuzluğu sebebiyle böyle bir karar aldığı iddia edilirken Trabzonspor kalecisi Onur Kıvrak'ın kadroya alınmaması yine tartışma konusu oldu.

    1. 27 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:06
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