Luce’den sürpriz kadro
Luce, özür dileyen Arda’yla birlikte 3 yıl sonra Emre’yi çağırdı, Malaga’dan kaleci Cenk ve F.Bahçe’den Ozan tercihi eleştirildi.
Kaleciler: Cenk Gönen (Malaga) Harun Tekin (Bursaspor) V. Babacan (M.Başakşehir)
Defans: Kaan Ayhan (F.Düsseldorf) Şener Özbayraklı (F.Bahçe) Çağlar Söyüncü (Freiburg) Mehmet Topal (F.Bahçe) Ömer Toprak (B.Dortmund) Serdar Aziz (G.Saray) Caner Erkin (Beşiktaş) İsmail Köybaşı (F.Bahçe)
Orta saha: Emre (M.Başakşehir) Selçuk İnan (G.Saray) Cengiz Ünder (Roma) Emre Mor (B.Dortmund) Yusuf Yazıcı (Trabzon) Ozan Tufan (F.Bahçe) Nuri Şahin (B.Dortmund) Okay Yokuşlu (Trabzon) Tolga Ciğerci (G.Saray) Arda Turan (Barcelona) Hakan Çalhanoğlu (Milan) Yunus Mallı (Wolfsburg)
Forvet: Burak Yılmaz (Trabzon) Cenk Tosun (Beşiktaş) Enes Ünal (Villarreal)
- 26 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:36
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Hem Ciğerci hem golcü!
Toplam 5
Yorum
çiiğerci değil bu 11'le sadece pres ve bam güm cıkmakla bakalım kaç hafta gidiceksiniz :)) oyun sistemi zayıf ve yedek oyuncular olmasada olur tipi :))
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Hem Ciğerci hem golcü!
Toplam 5
Yorum
Yasama Arkadaşlar bu sene gol kralı kim olur? Gomis mi? Burak mı? Tolga Ciğerci mi?
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Trabzonspor'dan Milli Takım tepkisi
Toplam 21
Yorum
misafir gazeteci döven arda turan ve volkan babacanın milli takımda ne işi var..
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