 Luce’den sürpriz kadro – Fotomaç – 26 Ağustos 2017
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    26 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Luce’den sürpriz kadro

    Luce’den sürpriz kadro

    Luce, özür dileyen Arda’yla birlikte 3 yıl sonra Emre’yi çağırdı, Malaga’dan kaleci Cenk ve F.Bahçe’den Ozan tercihi eleştirildi.

    Türkiye'nin Dünya Kupası elemelerindeki Hırvatistan ve Ukrayna maçlarının aday kadrosu açıklandı. 'ın yeni çalıştırıcısı Mircea Lucescu, Emre Belözoğlu'nu 3 yıl aradan sonra çağırdı. Kısa süre önce milli takımı bıraktığını açıklayan sonrasında özür dileyen Arda Turan da davet edildi. Beşiktaş'tan Oğuzhan ve Trabzon'dan kaleci Onur'un yer almadığı kadroya, Malaga'da takıma giremeyen Cenk ve F.Bahçe'de eleştirilen Ozan'ın çağırılması ise şaşkınlık yarattı.

    Kaleciler: Cenk Gönen (Malaga) Harun Tekin (Bursaspor) V. Babacan (M.Başakşehir)

    Defans: Kaan Ayhan (F.Düsseldorf) Şener Özbayraklı (F.Bahçe) Çağlar Söyüncü (Freiburg) Mehmet Topal (F.Bahçe) Ömer Toprak (B.Dortmund) Serdar Aziz (G.Saray) Caner Erkin (Beşiktaş) İsmail Köybaşı (F.Bahçe)

    Orta saha: Emre (M.Başakşehir) Selçuk İnan (G.Saray) Cengiz Ünder (Roma) Emre Mor (B.Dortmund) Yusuf Yazıcı (Trabzon) Ozan Tufan (F.Bahçe) Nuri Şahin (B.Dortmund) Okay Yokuşlu (Trabzon) Tolga Ciğerci (G.Saray) Arda Turan (Barcelona) Hakan Çalhanoğlu (Milan) Yunus Mallı (Wolfsburg)

    Forvet: Burak Yılmaz (Trabzon) Cenk Tosun (Beşiktaş) Enes Ünal (Villarreal)
    1. 26 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:36
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