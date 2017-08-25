 Millilerimizi bekleyen iki kritik maç – Fotomaç – 25 Ağustos 2017
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    25 Ağustos 2017, Cuma
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    Millilerimizi bekleyen iki kritik maç

    Millilerimizi bekleyen iki kritik maç

    A Milli Futbol Takımımızın 2 Eylül Cumartesi günü Ukrayna, 5 Eylül Salı günü Hırvatistan ile oynayacağı mücadeleyi yönetecek hakemler açıklandı.

    A Milli Takımımızın, 2 Eylül 2017 Cumartesi günü Ukrayna ile deplasmanda oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu karşılaşmasını, İspanya Futbol Federasyonu'ndan David Fernandez Borbalan yönetecek. Ukrayna'nın Kharkiv şehrindeki Metalist Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada Borbalan'ın yardımcılıklarını Raul Cabanero Martinez ve Diego Barbero Sevilla yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Jose Maria Sanchez Martinez olacak

    HIRVAT MAÇINA İNGİLİZ HAKEM
    5 Eylül 2017 Salı günü Hırvatistan ile Eskişehir'de oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu karşılaşmasını, İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Martin Atkinson yönetecek.

    Eskişehir Yeni Stadyumu'nda 21.45'te başlayacak müsabakada Atkinson'ın yardımcılıklarını Stephen Child ve Gary Beswick yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Robert Madley olacak.

    1. 25 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:29
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