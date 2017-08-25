Milli takım aday kadrosu açıklandı
A Milli Futbol Takımı'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Ukrayna ve Hırvatistan'la oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.Teknik Direktör Mirce Lucescu, Arda Turan ve Emre Belözoğlu'na da kadroda yer verdi
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekibin yeni teknik direktörü Mircea Lucescu, 2 Eylül'de Ukrayna, 5 Eylül'de ise Hırvatistan ile oynanacak maçlar için 26 kişilik aday kadro belirledi.
Rumen teknik adam, takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye saldırmasının ardından milli takımı bıraktığını açıklayan Arda Turan'a aday kadroda yer verdi.
Lucescu, son olarak 2014'ün ağustos ayında milli takıma çağrılan deneyimli orta saha oyuncusu Emre Belözoğlu'nu da 3 yıl aradan sonra aday kadroya dahil etti.
Deneyimli teknik direktör, haziran ayında açıklanan aday kadroda bulunan Galatasaraylı Ahmet Yılmaz Çalık, Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım, Gençlerbirliği'nden Serdar Gürler, Kayserispor'dan Deniz Türüç, Deportivo la Coruna'dan Emre Çolak, Trabzonspor'dan Olcay Şahan ile Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup'u milli takıma davet etmedi. Lucescu, sakatlığı bulunan Gökhan Gönül ile henüz bir kulüple anlaşamayan Volkan Şen'i de kadroya almadı.
Kadroda Fenerbahçe'den 4, Galatasaray, Borussia Dortmund ve Trabzonspor'dan üçer, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'den ikişer, Bursaspor, Milan, Fortuna Düsseldorf, Roma, Malaga, Freiburg, Barcelona, Villarreal ve Wolfsburg'dan birer oyuncu kendine yer buldu.
İşte kadroda yer alan isimler;
Kaleci: Cenk Gönen, Harun Tekin, Volkan Babacan
Savunma: Kaan Ayhan, Şener Özbayraklı, Çağlar Söyüncü, Mehmet Topal, Ömer Toprak, Serdar Aziz, Caner Erkin, İsmail Köybaşı
Orta saha: Emre Belözoğlu, Selçuk İnan, Cengiz Ünder, Emre Mor, Yusuf Yazıcı, Nuri Şahin, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Arda Turan, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Mallı,
Forvet: Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal
- 25 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:52
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Milli takım aday kadrosu açıklandı
Toplam 37
Yorum
Milli Takım Benim ideal kadrom: Harun,Kaan-Çağlar-Ömer-Caner/ Emre-Tolga-Yusuf-Cengiz-Emre M./ Enes Ünal
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Milli takım aday kadrosu açıklandı
Toplam 37
Yorum
Milli Takım Mehmet Topal, Selçuk ve Şener hariç iyi bir kadroya benziyor
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Milli takım aday kadrosu açıklandı
Toplam 37
Yorum
serdar Cenk varken onura ne gerek ben onurun yerinde olsam milli takim defterini kapatirim
Milli takım aday kadrosu açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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