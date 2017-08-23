 Ukrayna maçı biletleri tükendi – Fotomaç – 23 Ağustos 2017
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    23 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Ukrayna maçı biletleri tükendi

    Ukrayna maçı biletleri tükendi

    A Milli Futbol Takımı'nın Ukrayna ile 2 Eylül Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu maçı için Türk seyircilere ayrılan biletler tükendi.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Kharkiv kentindeki Metalist Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabaka için Türk futbolseverlere ayrılan biletlerin tükendiği bildirildi.

    Bilet alırken "yurt dışı teslimat noktası" seçeneğini kullanan taraftarların, biletlerini 30 Ağustos'tan itibaren Kharkiv Reikartz Otel'de kurulacak teslimat noktasından teslim alabileceği kaydedildi.

    Biletlerini teslim almaya gelecek futbolseverlerin kimlik ve pasaportlarını ibraz etmeleri gerektiği aktarıldı.

    Ukrayna Futbol Federasyonunun, biletlerin üzerinde futbolseverlerin ad ve soyad bilgilerine yer vereceği, maç günü taraftarlar stada alınırken, biletlerin üzerindeki kişisel bilgiler ile pasaport ve kimlik bilgilerinin eşleşip eşleşmediğinin kontrol edileceği vurgulandı.

    1. 23 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:43
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