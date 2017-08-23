Ukrayna maçı biletleri tükendi
A Milli Futbol Takımı'nın Ukrayna ile 2 Eylül Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu maçı için Türk seyircilere ayrılan biletler tükendi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Kharkiv kentindeki Metalist Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabaka için Türk futbolseverlere ayrılan biletlerin tükendiği bildirildi.
Bilet alırken "yurt dışı teslimat noktası" seçeneğini kullanan taraftarların, biletlerini 30 Ağustos'tan itibaren Kharkiv Reikartz Otel'de kurulacak teslimat noktasından teslim alabileceği kaydedildi.
Biletlerini teslim almaya gelecek futbolseverlerin kimlik ve pasaportlarını ibraz etmeleri gerektiği aktarıldı.
Ukrayna Futbol Federasyonunun, biletlerin üzerinde futbolseverlerin ad ve soyad bilgilerine yer vereceği, maç günü taraftarlar stada alınırken, biletlerin üzerindeki kişisel bilgiler ile pasaport ve kimlik bilgilerinin eşleşip eşleşmediğinin kontrol edileceği vurgulandı.
- 23 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:43
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Aykut Kocaman'dan kaleci yorumu
Toplam 8
Yorum
Kaleyi boş mu bıraktın Her şut gol.kale boş. Oyuncular yeniymiş Ya geç bunları. En yeni takım gs ve bjk. Bak nasıl oynuyor adamlar.Sen hala amatör vardarı düşün.
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Aykut Kocaman'dan kaleci yorumu
Toplam 8
Yorum
mehmet Fenerbahçeye iki defansif orta saha ile spor yaptırmak istiyorsan antremanda oynat sportif açılımla. Biz iyi top oynayan takım istiyoruz
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Pepe’nin beraberlik şoku
Toplam 4
Yorum
CCCİHADDD öylede pepe efendi önünde şut çekilirken hep yaptığın gibi arkanı dönme lütfen o şut a kendini siper edip topun önüne geçmelisin
Ukrayna maçı biletleri tükendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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