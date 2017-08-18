Lucescu, Fatih Terim'le buluştu
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Fatih Terim ile Bodrum'da bir araya geldi.
Rumen teknik adam Mircea Lucescu, kendisinden önce Milli Takımların başında olan Fatih Terim ile Bodrum'da bir araya geldi. Göreve geldikten sonra yoğun bir şekilde teknik direktörler ile iletişim halinde olan Lucescu en son olarak Terim ile bir araya gelerek futbolcular ve milli takım hakkında bilgi alışverişinde bulundu.
Mircea Lucescu, Şenol Güneş, Aykut Kocaman ve Igor Tudor'la bir araya gelmişti.
- 18 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 13:13
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Trabzon hazırlıklarına ara vermeden devam edildi
Toplam 3
Yorum
MEHMET YETER ARTIK!... ŞU RVP, JOSEF, ŞENER, OZAN, SAMED VE AHMETHAN'I GÖNDERİN GİTSİNLER.
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İstanbul'da geçeriz
Toplam 10
Yorum
ali arabacı FB gruplara kalacaktır BJK taraftarıyım ama inanıyorum
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Trabzon hazırlıklarına ara vermeden devam edildi
Toplam 3
Yorum
OG Beşiktaş a önce evet sonra hayır diyen Mehmet Ekici den hayır gelmez artık. Baknz Mehmet Topuz, Volkan Şen, Ozan Tufan , R V Persie vb....
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