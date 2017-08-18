Lucescu, Fatih Terim'le buluştu

Rumen teknik adam Mircea Lucescu, kendisinden önce Milli Takımların başında olan Fatih Terim ile Bodrum'da bir araya geldi. Göreve geldikten sonra yoğun bir şekilde teknik direktörler ile iletişim halinde olan Lucescu en son olarak Terim ile bir araya gelerek futbolcular ve milli takım hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Mircea Lucescu, Şenol Güneş, Aykut Kocaman ve Igor Tudor'la bir araya gelmişti.