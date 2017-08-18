 Lucescu, Fatih Terim'le buluştu – Fotomaç – 18 Ağustos 2017
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    18 Ağustos 2017, Cuma
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    Lucescu, 'le buluştu

    Lucescu, Fatih Terim'le buluştu

    A Milli Takım Teknik Direktörü , ile Bodrum'da bir araya geldi.

    Rumen teknik adam , kendisinden önce Milli Takımların başında olan ile Bodrum'da bir araya geldi. Göreve geldikten sonra yoğun bir şekilde teknik direktörler ile iletişim halinde olan Lucescu en son olarak Terim ile bir araya gelerek futbolcular ve milli takım hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

    Mircea Lucescu, Şenol Güneş, Aykut Kocaman ve Igor Tudor'la bir araya gelmişti.

    1. 18 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 13:13
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