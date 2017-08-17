 Lucescu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret – Fotomaç – 17 Ağustos 2017
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    17 Ağustos 2017, Perşembe
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    Lucescu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret

    Lucescu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu'yu ağırladı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu'yu kabul etti.

    1. 17 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:49
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