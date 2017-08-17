Lucescu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu'yu ağırladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu'yu kabul etti.
- 17 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:49
-
Kafana takma
Toplam 6
Yorum
Polat Bu adamin hicbir faydasi yok gecen teklif geldi gonderin iste ne bekliyosunuz bu adamla mi sampiyon olacaksiniz ?!!! Okay Onazi bunlar bos
-
Durica: Üzgünüm Traore
Toplam 6
Yorum
yetim ikinci yarı burak ta konyadan alcıyla giderse şaşmam
-
Volkan kulübede, Kameni sahada
Toplam 7
Yorum
bjkli İki kaleciniz de çok yetersiz bence BJK den Tolga yı kiralayın hatta bonservisini alın kaleci sorunuz kalmasın:-)
Lucescu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.