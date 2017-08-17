"Dünya Kupası'na gideceğimizi düşünüyorum"
Başakşehir’in Mili file bekçisi Volkan Babacan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği kaleci eğitimi seminerinde konuştu. Babacan, milli takımın önündeki 2 maçı da kazanarak Dünya Kupası’na gideceklerine inandığını söyledi.
- 17 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:58
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Şenol Güneş, Selçuk İnan'ı istiyor
Toplam 55
Yorum
veysel yılmaz selcuk inan beşiktaşa gelirse çıldırırım gs hiç bir şey yapmayan sadece yan pas yapan 33 yaşındaki adamı istemeyiz
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Persie başlayacak Soldado bitirecek
Toplam 5
Yorum
Enda RVP biraz peşpeşe maç oynasın sakatlık olmazsa kendini bulacaktır.
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Martin Skrtel’e Ada’dan talip
Toplam 7
Yorum
Enda Çok kaliteli kesinlikle bırakılmamalı. Bu yaştaki bi futbolcudan para kazanmak mantıklı gibi görünse de kesinlikle kalmalı.
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