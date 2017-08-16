 TFF'den Kafkas'a görev – Fotomaç – 16 Ağustos 2017
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    16 Ağustos 2017, Çarşamba
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    TFF'den Kafkas'a görev

    TFF'den Kafkas'a görev

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu görevine teknik direktör getirildi.

    TFF'den yapılan açıklamada, Kafkas'a yeni görevinde başarılar dilenerek, ", futbol gelişim direktörü bünyesinde yer alan eğitim, elit oyuncu gelişimi, kadın futbolu, okul ve çocuk futbolu, futsal ile plaj futbolu birimlerinin yanı sıra Genç Milli Takımlar'dan da sorumlu olacak." denildi.

    Açıklamada Kafkas'ın Türk futboluna oyuncu ve teknik adam olarak uzun yıllar hizmet ettiği ve daha önce TFF gelişim direktörlüğü ile genç ve ümit milli takımlarda da teknik direktörlük görevlerinde bulunduğu hatırlatıldı.

    1. 16 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:17
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