TFF'den Kafkas'a görev
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu görevine teknik direktör Tolunay Kafkas getirildi.
TFF'den yapılan açıklamada, Kafkas'a yeni görevinde başarılar dilenerek, "Tolunay Kafkas, futbol gelişim direktörü bünyesinde yer alan eğitim, elit oyuncu gelişimi, kadın futbolu, okul ve çocuk futbolu, futsal ile plaj futbolu birimlerinin yanı sıra Genç Milli Takımlar'dan da sorumlu olacak." denildi.
Açıklamada Kafkas'ın Türk futboluna oyuncu ve teknik adam olarak uzun yıllar hizmet ettiği ve daha önce TFF gelişim direktörlüğü ile genç ve ümit milli takımlarda da teknik direktörlük görevlerinde bulunduğu hatırlatıldı.
- 16 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:17
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Asamoah’ta geri sayım
Toplam 10
Yorum
kıbrıslı bir fenerbahçeli olarak galatasarayın yaptığı transferlere oynadığı futbol ilerisi için verdiği ışığı görünce helal olsun diyorum.
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Nani geliyor Nani
Toplam 24
Yorum
FB Daha ne yapsın 5 gol 8 asist kanat oyuncusu bu santrafor değil.
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Terim ile Hagi neden buluştu?
Toplam 2
Yorum
hakan tff nin kasasını boşalttı şimdi o paralarla takımda satın alır. federasyonuda satın alır.
TFF'den Kafkas'a görev haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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