 Hırvatistan maçının biletleri tükendi – Fotomaç – 16 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Ağustos 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Hırvatistan maçının biletleri tükendi

    Hırvatistan maçının biletleri tükendi

    A Milli Futbol Takımı'nın, Hırvatistan ile 5 Eylül Salı günü oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası grup eleme maçının biletleri tükendi.

    Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Eskişehir Yeni Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçın biletlerinin tamamı satıldı. Açıklamada, ayrıca taraftarlara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür edildi.

    1. 16 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:01
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hırvatistan maçının biletleri tükendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.