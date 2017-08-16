Hırvatistan maçının biletleri tükendi
A Milli Futbol Takımı'nın, Hırvatistan ile 5 Eylül Salı günü oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası grup eleme maçının biletleri tükendi.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Eskişehir Yeni Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçın biletlerinin tamamı satıldı. Açıklamada, ayrıca taraftarlara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür edildi.
- 16 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:01
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İlk kapışma sosyal medyada!
Toplam 14
Yorum
TCelcius Gayet kalite paylaşımlar futbol bu işte.Sevillaya helal olsun bu arada adamların 5 tane uefa avrupa kupası var ama rakibinden saygıyla söz e
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Beşiktaş'a iki sürpriz transfer önerisi
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Besiktas, Gs'nin 2 KULVARDA kosma avantajına göre transfer politikasını tekrardan gözden geçirmek zorundadır ! Yeni sürprizlere açık olalim.
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Guilherme: Evet teklif aldım
Toplam 2
Yorum
FB para yok anca böle adam alırlar.sıkıldım artık 31 yaş 31 yaş la gidin futbola aç genç yırtıcı canvar yetenek bulun nerde döküntü bizde
Hırvatistan maçının biletleri tükendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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