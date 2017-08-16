Hırvatistan maçının biletleri tükendi

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Eskişehir Yeni Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçın biletlerinin tamamı satıldı. Açıklamada, ayrıca taraftarlara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür edildi.