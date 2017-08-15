Lucescu TFF'ye dert yandı
Lucescu, Süper Lig takımlarının az sayıda Türk oyuncu oynatmasından TFF'ye dert yandı.
TÜRK OYUNCU OYNATAN YOK
Süper Kupa'daki Beşiktaş-Konya maçıyla 'futbolcu takip' mesaisine başlayan ve ilk hafta stat stat gezen Rumen çalıştırıcı, yabancı sınırının kaldırılmasının Ay-Yıldızlı ekip için sorun olabileceğini söyledi.
Son olarak Beşiktaş'ın Antalya'yı 2-0 yendiği maçı Beşiktaş Park'ta takip eden tecrübeli teknik adam, Kartal'ın sahada sadece 3 Türk oyuncu bulundurduğunu hatırlatarak şöyle konuştu: "Bu durum milli takım adına olumsuz bir tablo yaratıyor. İzlediğim maçlarda 4 Türk oyuncu oynatan takım yok. F.Bahçe ve Başakşehir de öyleydi.En fazla 3 Türk oynatılıyor. Ben sahada kimi izleyeceğim! Hangi bölgeye kimi alacağım? Bu durum sıkıntı yaratabilir."
Bu şikayetini federasyon yetkilileri ile paylaşan Lucescu, ancak bu konuyu kesinlikle bir bahane olarak görmediğini belirterek şunları söyledi: "İşimize odaklandık. Kısa vadede iki maçı da kazanmak en büyük hedefimiz. Federasyon bize çok destek oluyor. Bu konu ilerleyen dönemlerde çözülebilir."
- 15 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 10:26
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Lucescu TFF'ye dert yandı
Toplam 9
Yorum
Okan1905 yabancı oyuncu oyuna kalite katıyor Türk oyuncu ise yan gelip yatıyor Türk oyuncu iyiyse zaten oynar bırakın yarıştıralım yabancı oyuncuyla
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Teşekkürler Aziz Yıldırım!..
Toplam 9
Yorum
FB77 Bu adam da sonunda spor kulübü - futbol kulübü farkını anladı.
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Gümüş'e tepki!
Toplam 5
Yorum
Erol Kendi futbolcusunu ıslıklayan taraftar olamaz.iyi bir takım kurulmuş keyfini sürmek lazım.
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