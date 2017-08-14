Türkiye-Hırvatistan biletleri satışta
A Milli Futbol Takımı'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Hırvatistan ile yapacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıkarıldı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 5 Eylül Salı günü Yeni Eskişehir Stadı'nda saat 21.45'te oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları, 15 ila 50 liradan satışa sunuldu.
Milli Takım Taraftar Kulübü kırmızı üyelerinin öncelikli bilet satın alma hakkı 16 Ağustos Çarşamba gününe kadar devam ederken, Taraftar Kulübü üyeleri için genel bilet satışı da aynı tarihte başlayacak.
Maçın bilet satışı, internet üzerinden taraftarkulubu.tff.org sitesinden gerçekleştirilecek. Satın alınan biletler, ücretsiz kargo ile futbolseverlere ulaştırılacak.
- 14 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:06
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Q7 isyan etti
Toplam 20
Yorum
İlyas ocakli Arkadaş karıştırmayın ortalığı biIrak'ın herkes işini yapsın buadam beşik için can veriyor arkasında durun adam adam ilk 11 onun hakkı tbk
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Q7 isyan etti
Toplam 20
Yorum
beşiktaş Şenol haca ve ya oyundan alınmasına değil hakem ile ilgili sıkıntısından dolayı sinirlendi.Başka tarafa çekmeyin
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Geldi vallahi!
Toplam 4
Yorum
Eren celik Gayette guzel futbolcu.cok guzel transfer oldu.helal baskana takim yenilendi.kaldi sol bek ve fatih terim.hadi insallah bekliyorz
Türkiye-Hırvatistan biletleri satışta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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