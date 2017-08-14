Lucescu'dan radikal karar
Mircea Lucescu'nun A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü olmasının ardından Arda Turan'ın dönüşü konuşulurken şimdi de Emre Belözoğlu'nun milli formayı yeniden terleteceği iddia ediliyor.
2 Eylül'de Ukrayna ve 5 Eylül'de ise Hırvatistan ile oynayacağımız Dünya Kupası grup eleme maçları için aday kadro oluşturacak olan Mircea Lucescu'nun radikal bir karar aldığı iddia edildi!
Milli Takım uçağında yaşanan ve uzun süre tartışılan saldırı olayının ardından Fatih Terim tarafından kadro dışı bırakılan, daha sonra düzenlediği basın toplantısında milli takım kariyerini sonlandırdığını açıklayan Arda Turan'ın aday kadroya çağrılması kesinleşti.
Şimdi de, Lucescu'nun Medipol Başakşehir'deki performansıyla dikkat çeken Emre Belözoğlu'nu tekrar milli takıma çağıracağı iddia ediliyor.
Eğer Lucescu iddia edildiği gibi bir karar alırsa, Arda Turan ve Emre Belözoğlu uzun süre aranın ardından tekrar milli takımda birlikte görev yapacak.
ABDULLAH AVCI DA GÜNDEME GETİRMİŞTİ
Medipol Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı, Sevilla ile oynayacakları mücadele hakkında konuşurken Emre Belözoğlu'yla ilgili "Sevilla maçının senaryosu, odaklanması, konsantrasyonu başka olacak. O maç her şeyiyle değişik geçecek. Emre o maçta büyük ihtimalle oynayacak. Emre bambaşka bir oyuncu. A Milli Takım'ın en tepesini hak ediyor" ifadelerini kullanmıştı.
- 14 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:58
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Aboubakar, F.Bahçe yolunda
Toplam 32
Yorum
fb 2 stoperimiz gidiyor ve biz hala forvet peşindeyiz
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Tuttum sandım
Toplam 41
Yorum
taraftar Volkan iyi kaleci olmasaydı 15 yıldır kaleyi ona devretmezlerdi her oyuncu ve kalecilerde ilk başlarda vasat görüntü çizer buda bir gerçek.
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Erman Toroğlu: Eyyam penaltısı
Toplam 10
Yorum
ender C.Çakır pozisyonu son anda görüyor..olsa olsa bu penaltıdır diyor..T.V DE NET OLARAK GÖRÜNÜYOR KAFASINI UZATARAK POZİSYONU GÖRMEYE ÇALIŞIYOR
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