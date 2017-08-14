"Galatasaray'la alay edemezsin"

Rıdvan Dilmen, Mircea Lucescu'nun Milli Takımın başına getiriliş sürecini sert ifadelerle eleştirdi.

Rıdvan Dilmen, 'Yüzde yüz futbol' programında şu ifadeleri kullandı:



"Türk insanına saygı duymuyor"

"Türk teknik direktörlere dururken niye Lucescu? Asla yabancı olduğu için söylemiyorum. Antrenörlüğünü bir kenara ayırıyorum. Önemli bir teknik adam. Ama operasyonla getirilen, bizim insanmıza saygı duymayan bir insan. Sebebini söyleyeyim: Canlı yayında sayın başkan Yıldırım Demirören şu cümleyi kullandı, "31 Temmuz'da biz Lucescu'yu aradık. Lucescu bize dedi ki, 'G.Saray'la biz anlaşamadık' Çünkü ben sahada olmak istiyorum, Galatasaray bana sportif direktörlük teklif ediyor diyor ve prensipte anlaşıyorlar" Yıldırım Bey'in ifadeleri böyle. Lucescu ben sahada olmak istiyorum demiş.



"G.Saray Kulübüyle alay edemezsin"

Sonra 1 Ağustos'ta Galatasaray Başkanı Dursun Bey Lucescu'ya gidiyor. Bir hafta öncesinden randevu almış. Görüşmeler devam ediyor. Ve Lucescu efendi Galatasaray Başkanına "Ben Federasyonla anlaştım. Sen zahmet etme." demiyor. Koskoca dünya kulübü Galatasaray'ın başkanına gelme demiyor. Ve Federasyon'da Ali Dürüst bey Galatasaray'ın önemli bir değeridir. Bilip de Lucescu'yu almaya gidiyorsun. Ve sen koskoca Galatasaray kulübüyle, milyonlarca Galatasaraylı ve Türkiye'deki 81 milyon insanla ki bu sadece G.Saray, Fenerbahçe mevzusu değil. Ben Fenerbahçeliyim. Lucescu efendi sen Galatasaray Kulübüyle alay edemezsin. Yalan da söyleyemezsin. Ve sen milli takımın başına da gelemezsin böyle. Dünya Kupası'na gitsek ne olur gitmesek ne olur. Diyelim ki gitmedik. Hayat mı bitiyor? Yaşam devam ediyor. Ama böyle insan kaynakları olduğu zaman Federasyon başkanın gizliden anlaşıyorsa, o antrenör Galatasaray başkanını ayağına kadar getirtiyorsa... Günah ya..."