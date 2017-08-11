Arda Turan, Milli Takım'a döndü!
Fatih Terim ile yaşadığı sorunların ardından ay-yıldızlı formayı bırakan Barcelonalı yıldız, Yıldırım Demirören’in “Kaptana kapılarımız açık” mesajı sonrası sosyal medyadan A Milli Takım’a döndüğünü açıkladı.
TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in A Haber-A Spor ortak yayınında gönderdiği "Arda'ya kapımız her zaman açık" mesajına yıldız futbolcudan yanıt gecikmedi. Barcelonalı oyuncu, sosyal medya hesabından Milli Takım'a döndüğünü açıkladı. Arda Turan, tekrar milli takıma dönmek istediğini belirterek, "Hocamız uygun gördüğü takdirde, milli formayı tekrar sırtıma geçirmekten, her zamanki gibi, onur duyacağımın bilinmesini isterim" dedi. Başarılı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
'BU ONURA İHTİYACIM VAR'
"Bildiğiniz gibi Kosova karşılaşması öncesinde yaşanan tatsız hadiseler sonrasında milli takım formasına veda etmiştim. Bu kararı almamın asıl sebebi, adım etrafında yaşanan tartışmaların milli takıma ve o kutsal formaya zarar vermesiydi.
Bu süreçte hiçbir zaman olgunluğu, sevgiyi ve birleştirici tavrı elden bırakmayan federasyon başkanımız Sayın Yıldırım Demirören ve yönetiminin, ardından hocamız sayın Mircea Lucescu'nun sevgi dolu tavrı kararımı yeniden gözden geçirmeme sebep oldu. Şunun bilinmesini isterim ki, milli formanın hiçbir futbolcuya ihtiyacı yoktur ama bizlerin her zaman bu formanın onurunu taşımaya ihtiyacımız vardır. Bu andan itibaren hocamız uygun gördüğü takdirde, milli formayı tekrar sırtıma geçirmekten, her zamanki gibi, onur duyacağımın bilinmesini isterim. Bu kalan dört maçlık süreçte ve devamında, her şartta arkadaşlarımın yanında olma isteğimi kamuoyuna saygılarımla arz ederim."
6 HAZİRAN'DA BIRAKMIŞTI
Makedonya ile oynanan hazırlık maçı dönüşünde uçakta gazeteci Bilal Meşe'ye saldıran Arda Turan, 6 Haziran'da Slovenya'da kamp yapılan otelde bir basın toplantısı düzenlemiş ve A Milli Takım kariyerini noktaladığını açıklamıştı. Ancak Arda Turan'ın milli takımı bırakmasının asıl sebebinin Euro 2016'dan bu yana sorun yaşadığı Fatih Terim olduğu ortaya çıkmıştı. Terim, milli oyuncuyu Dünya Kupası elemelerinde oynanan ilk maçlarda kadroya çağırmamıştı.
PAYLAŞIM REKORLARI KIRDI
Arda Turan'ın dün akşam geç saatlerde instagram hesabından paylaştığı bu açıklama futbolseverlerden büyük beğeni topladı. Milli Takım'a dönme kararını açıklayan Barcelonalı yıldıza destek mesajları yağarken, mesaj paylaşım rekorları kırdı.
İşte Arda'nın yaptığı o paylaşım;
- 11 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:57
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Gary Medel Beşiktaş'ta!
Toplam 23
Yorum
kuzeyli tabi tabi inter 12m luk futbolcusunu 3m a verdi size acaba defolu olabilir mi.
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Sahaya bıçak atan taraftar serbest
Toplam 6
Yorum
Omer Konya 5 mac ceza aldi cogunu bu adam yuzunden bu olay yuzunden bu kadar tartisildi. adam serbest Adalet istiyoruz. Ha besiktasliyim bu arada
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Ramil Guliyev tarihe geçti!
Toplam 2
Yorum
bjkli Hemen sevinmeyelim. Bayan atletlerimizi hatırlayalım ve doping sonuçlarını bekleyelim. Seviniyoruz bir yıla kalmadan madalyayı iade ediyoruz
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