Türkiye yerini korudu
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında Türkiye Milli Takımı, 33. basamaktaki yerini korudu.
FIFA'nın internet sitesinden açıklanan ağustos ayı dünya sıralamasına göre, Türkiye geçen ay olduğu gibi 33. sırada yer aldı.
Brezilya, geçen ay Almanya'ya bıraktığı zirveye yeniden yerleşti. Polonya ise tarihinin en yüksek derecesi 5'inciliğe yükseldi.
Ay-yıldızlıların, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'ndaki rakiplerinden Hırvatistan 16, İzlanda 20, Ukrayna 27, Finlandiya 110, Kosova ise 180. sırada kendilerine yer buldu.
Namibya, 20 basamak birden atlayarak 136. sıraya yerleşti ve ayın en fazla yükselen takımı oldu.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 14 Eylül'de açıklanacak.
Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
|Sıra
|Takımlar
|Puan
|Değişim
|1
|Brezilya
|1604
|+1
|2
|Almanya
|1549
|-1
|3
|Arjantin
|1399
|-
|4
|İsviçre
|1329
|+1
|5
|Polonya
|1319
|+1
|6
|Portekiz
|1267
|-2
|7
|Şili
|1250
|-
|8
|Kolombiya
|1208
|-
|9
|Belçika
|1194
|+1
|10
|Fransa
|1157
|-1
- 10 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:51
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Asamoah’a engel
Toplam 2
Yorum
Ayça Asamoah cok onemlı bır oyuncu mutlaka gelmeli
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Spartak ısrarlı
Toplam 32
Yorum
mustafa 09 KJAER 13 MİLYON AVROYA SATILDI 8 MİLYON VERİYORLARSA HEMEN SATILSIN GERİ DÖNÜŞLERİ ÇOK ZAYIF
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Yıldız futbolcu 'Ada' yolcusu
Toplam 4
Yorum
Kalmalimiydi gitmelimiydi Satıldıysa eger trabzon kesin olarak bir veya iki transfer yapacak Sosa Serdar Ve ya Musa Sisokko
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