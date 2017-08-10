 Türkiye yerini korudu – Fotomaç – 10 Ağustos 2017
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    10 Ağustos 2017, Perşembe
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    Türkiye yerini korudu

    Türkiye yerini korudu

    Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında Türkiye Milli Takımı, 33. basamaktaki yerini korudu.

    FIFA'nın internet sitesinden açıklanan ağustos ayı dünya sıralamasına göre, Türkiye geçen ay olduğu gibi 33. sırada yer aldı.

    Brezilya, geçen ay Almanya'ya bıraktığı zirveye yeniden yerleşti. Polonya ise tarihinin en yüksek derecesi 5'inciliğe yükseldi.

    Ay-yıldızlıların, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'ndaki rakiplerinden Hırvatistan 16, İzlanda 20, Ukrayna 27, Finlandiya 110, Kosova ise 180. sırada kendilerine yer buldu.

    Namibya, 20 basamak birden atlayarak 136. sıraya yerleşti ve ayın en fazla yükselen takımı oldu.

    Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 14 Eylül'de açıklanacak.

    Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

    Sıra Takımlar Puan Değişim
    1 Brezilya 1604 +1
    2 Almanya 1549 -1
    3 Arjantin 1399 -
    4 İsviçre 1329 +1
    5 Polonya 1319 +1
    6 Portekiz 1267 -2
    7 Şili 1250 -
    8 Kolombiya 1208 -
    9 Belçika 1194 +1
    10 Fransa 1157 -1
    1. 10 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:51
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