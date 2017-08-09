"Lucescu'ya başarı dilemeyeceğim"

Ukrayna A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Andriy Shevchenko, Mircea Lucescu'nunTürkiye A Milli Futbol Takımı'nın başına geçmesini değerlendirdi.



2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde 2 Eylül tarihinde A Millilerin deplasmanda kritik bir mücadeleye çıkacağı Ukrayna Milli Takımı'nın hocası Shevchenko, Zbirna.com sitesinin sorularını yanıtladı.



Türkiye karşısına süreceği kadroyu önümüzdeki hafta açıklamayı planladığını belirten Ukraynalı teknik adam, yeni futbolculara şans verebileceğini söyledi.



Gelen bir soru üzerine Mircea Lucescu'nun Türkiye Milli Takımı'nın başına getirilmesini de değerlendiren Andriy Shevchenko, "Lucescu'ya çok büyük saygı duyuyorum. Shakhtar Donetsk tarihinde önemli bir iz bıraktı. Lucescu, milli takımımız için çok fazla oyuncu yetiştirerek Ukrayna'ya da ciddi katkıda bulundu. Karşılaşmamızda kendisine başarılar dileyeceğim. Ancak Ukrayna karşısına çıkacağı maçta bu dilekte bulunmayacağım" dedi.