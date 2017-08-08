Lucescu, Arda ile görüştü
Dünya Kupası elemelerindeki kritik 4 maç öncesi kolları sıvayan Rumen çalıştırıcı özel jetle önce İtalya’ya ardından İspanya’ya uçtu. Lucescu burada baş başa yemek yediği Arda Turan’a “Milli Takım’ın sana ihtiyacı var” dedi
"GEÇMİŞE SÜNGER ÇEK, MİLLİ TAKIM'A DÖN!"
Lucescu'nun en önemli durağı ise İspanya idi. Özel jetle İtalya'nın ardından Barselona'ya uçan tecrübeli çalıştırıcı, Arda Turan'ı yeniden A Milli Takım'a kazandırmak için yıldız oyuncu ile baş başa yemek yedi. Lucescu'nun, Arda'ya, "Türkiye'nin en kariyerli futbolcusu sensin. Milli Takım'ın sana ihtiyacı var. Geçmişe sünger çekip ay-yıldızlı formaya dönmeni istiyorum" dediği vurgulandı. Makedonya maçı dönüşü uçakta yaşanan olaylar nedeniyle 6 Haziran'da Milli Takımı bırakan Arda'nın Luce'nin ilgisi nedeniyle çok mutlu olduğu ve düşünmek için süre istediği belirtildi. Luce, bugün ise Almanya yolcusu.
- 08 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 10:06
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Yeni Cimbom yine golcü
Toplam 5
Yorum
Aslan YENI TRANSFERLER VE GÜNDEMDEKILERIN HEPSI SÜPER YANLIZ GOMIS ILE MARIANO'DAN UMUDUM YOK
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Lucescu, Arda ile görüştü
Toplam 5
Yorum
MilliGüç Milli takıma karakteri düzgün futbolcular alınır. Arda dünyanın en iyisi olsa bile bir hiç, Buna FBli Volkan da dahil.
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''Eksikler gözüküyor!''
Toplam 11
Yorum
gökhan 1 gol atsanda 3 10 gol atsanda 3 puan veriyorlar önce takım derneyip toplansın bundan önceki gs nin şampiyonluğunda son 12 maçında ne yaptı
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