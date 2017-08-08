 Lucescu, Arda ile görüştü – Fotomaç – 08 Ağustos 2017
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    08 Ağustos 2017, Salı
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    , Arda ile görüştü

    Lucescu, Arda ile görüştü

    Dünya Kupası elemelerindeki kritik 4 maç öncesi kolları sıvayan Rumen çalıştırıcı özel jetle önce İtalya’ya ardından İspanya’ya uçtu. burada baş başa yemek yediği ’a “Milli Takım’ın sana ihtiyacı var” dedi

    Türk Milli Takımı'nın yeni teknik patronu Mircea , hemen kolları sıvadı. Rumen hoca, Samsun'daki Süper Kupa maçını izledikten sonra İstanbul'a döndü ve kiralanan özel jetle ayağının tozuyla İtalya'nın yolunu tuttu. Birinci yardımcısı Tayfur Havutçu ile Milano'ya uçan Rumen teknik adam, Hakan Çalhanoğlu ile bir araya geldi. Luce'nin, Hakan'a, "Milan'a transfer olarak ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu gösterdin. Milli Takım'ın değerli oyuncularından birisin. Zorlu maçlara hazır olmanı istiyorum" dediği öğrenildi.

    "GEÇMİŞE SÜNGER ÇEK, MİLLİ TAKIM'A DÖN!"
    Lucescu'nun en önemli durağı ise İspanya idi. Özel jetle İtalya'nın ardından Barselona'ya uçan tecrübeli çalıştırıcı, 'ı yeniden A Milli Takım'a kazandırmak için yıldız oyuncu ile baş başa yemek yedi. Lucescu'nun, Arda'ya, "Türkiye'nin en kariyerli futbolcusu sensin. Milli Takım'ın sana ihtiyacı var. Geçmişe sünger çekip ay-yıldızlı formaya dönmeni istiyorum" dediği vurgulandı. Makedonya maçı dönüşü uçakta yaşanan olaylar nedeniyle 6 Haziran'da Milli Takımı bırakan Arda'nın Luce'nin ilgisi nedeniyle çok mutlu olduğu ve düşünmek için süre istediği belirtildi. Luce, bugün ise Almanya yolcusu.
    1. 08 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:06
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