Luce’den Avrupa turu!

İtalya’da dün Hakan ve Emre ile görüşen, Almanya ve İspanya’ya da çıkarma yapacak olan Lucescu’nun asıl hedefi Arda’yı Milli Takım’a kazandırmak.

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, işbaşı yaptı. Samsun'da önceki gün Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanan Süper Kupa maçını izleyen Lucescu, dün de yardımcısı Tayfur Havutçu ile birlikte İtalya'ya hareket etti. Burada Milli Takım'ın yıldız isimleri Hakan Çalhanoğlu ve Emre Mor ile bir araya gelen Rumen hoca, bu futbolcularla uzun süren bir görüşme yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, Milano'da iki oyuncuyla yaptığı toplantının ardından bugün Roma'da Cengiz Ünder'le bir araya gelecek.



SON DURAK İSPANYA

Luce'nin yaptığı görüşmelerde, "Her şeyi çekinmeden anlatın. Hakkınızda etraflıca bilgi sahibi olmak istiyorum" dediği öğrenildi. Yarın Almanya'ya gidecek olan Lucescu, burada Yunus Mallı, Nuri Şahin, Kaan Ayhan, Ömer Toprak, Çağlar Söyüncü ile toplantı yapacak. Rumen hocanın son durağı ise Arda Turan, Emre Çolak ve Enes Ünal'la görüşeceği İspanya olacak. 72 yaşındaki teknik adam, Milli Takım'ı bırakan Arda'yı tekrar kazanmaya çalışacak.