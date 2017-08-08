Luce’den Avrupa turu!
İtalya’da dün Hakan ve Emre ile görüşen, Almanya ve İspanya’ya da çıkarma yapacak olan Lucescu’nun asıl hedefi Arda’yı Milli Takım’a kazandırmak.
SON DURAK İSPANYA
Luce'nin yaptığı görüşmelerde, "Her şeyi çekinmeden anlatın. Hakkınızda etraflıca bilgi sahibi olmak istiyorum" dediği öğrenildi. Yarın Almanya'ya gidecek olan Lucescu, burada Yunus Mallı, Nuri Şahin, Kaan Ayhan, Ömer Toprak, Çağlar Söyüncü ile toplantı yapacak. Rumen hocanın son durağı ise Arda Turan, Emre Çolak ve Enes Ünal'la görüşeceği İspanya olacak. 72 yaşındaki teknik adam, Milli Takım'ı bırakan Arda'yı tekrar kazanmaya çalışacak.
- 08 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 00:41
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Sofiane Feghouli İstanbul'a geliyor
Toplam 16
Yorum
hakan artık türk futbolu diye birşey kalmadı. yabancı çöplüğüne çevirdiler iligimizi. 80-90 ları arıyorum.
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Şampiyonluk için mi?
Toplam 15
Yorum
bir fark daha var biz sakat ve menajer önerisi oyuncu almıyoruz.. fegholi ve asamoah da geliyor
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Anlaşma tamam!
Toplam 28
Yorum
ağlaaaa kıskançlıktan deliriyosunuz farkındayız :))))
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