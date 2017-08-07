"Asıl Federasyon kendini sorgulamalı"

Açıklamalarda bulunan Türk teknik adamlar Milli Takım'ı çalıştırmak için yeterli seviyede olduklarını belirtirken "Biz bu göreve her zaman hazırız. Başkan Demirören'in açıklamaları üzücü" şeklinde yorumladılar.



"TFF BAŞKANI'NIN BU AÇIKLAMASI ÇOK ÜZÜCÜ"

Milli Takım'da bir dönem Mustafa Denizli'nin yardımcılığını yapan ve şu anda Antalyaspor'un Teknik Direktörlüğü görevini sürdüren Rıza Çalımbay konu ile ilgili olarak şunları söyledi: "Sayın Başkan'ın bu söylemi doğru bir açıklama değil. TFF başkanı bu tarz açıklamalar yapmamalı. Bence tüm Türk teknik adamların yeterince kapasitesi var. Hepimizin yaptıkları ortada. Hangi çağda yaşıyoruz. Hepimiz tüm imkanlara sahibiz. Çalıştırdığımız takımlarda son derece profesyonel şekilde çalışıyoruz. Artık takımlarımızda 14 yabancı oyuncu var ve biz bu oyuncularla çok başarılı şekilde çalışıyoruz.



"SÜPER LİG'DE ÇALIŞAN TÜRK TEKNİK ADAMLARIN HEPSİ MİLLİ TAKIMI ÇALIŞTIRACAK DONANIMA SAHİP"

Bakınız şu anki , özellikle Süper Lig'de çalışan Türk teknik adamların hepsi Milli Takımı çalıştıracak donanıma sahip. Hepimizin Türk Milli Takımı kariyeri var. Baktığınızda Milli Takımda hep yerli Hocalar başarılı olmuş. Biz o formayı giydiğimiz dönemde sahaya çıktığımızda tüylerimiz diken diken olurdu şimdi de teknik adam olarak yine aynı heyecanı yaşarız. Yabancı teknik adamlar profesyonel şekilde iş olarak gördükleri Milli Takımı bizler yürekten severek istiyerek yaparız. Ben tekrar belirtmek istiyorum bu iş ekip işi Süper Lig'de yer alan teknik adamlar çok rahat Milli Takımda başarılı olurlar. Sayın TFF Başkanı'nın bu açıklaması çok üzücü"



"FUTBOL FEDERASYONU'NUN KENDİSİNİ SORGULAMASI LAZIM."

Teknik direktörlük kariyerinde önemli başarılar olan ve şuan Sivasspor teknik patronluğu görevini sürdüren Samet Aybaba ise "Milli Takımı çalıştıracak en az 10 tane isim var" dedi. Samet Aybaba "Sayın Başkan çok doğru söylemiş. 3-4 tane ismin dışında ülke futbolunu yöneten yok. Federasyon ve yöneticiler sürekli lobisi olan bu 3-4 teknik adamın etrafındalar. Türk teknik direktörlerin kendilerini çok iyi sorgulaması lazım ama Futbol Federasyonu'nun kendisini sorgulaması lazım. Ben 25-26 senedir bu işin içindeyim. Bir kere bizden fikir aldılar mı ? Çağırsınlar oturalım konuşalım. Ben Lucescu'ya karşı değilim umarım başarılı olur ama şunu da belirtmek isterim ki bu ülkede Milli Takımı çalıştıracak çok rahat 10-15 tane Hoca var." değerlendirmesi yaptı.



"BİZLERİ GÖREMİYORLARSA GÖZLERİNİ AÇMALARI GEREK"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise Yıldırım Demirören'in bu söylemi karşısında "Milli Takımı çalıştıracak minimum 10 tane Türk teknik adam var. Bunları göremiyorlarsa gözlerini açmaları gerek. Bizlerde Türk teknik adamlar olarak ülkede futbolu yönetecek yönetici mi yok sorusunu soralım. Onlar 3-5 kişinin etrafında dönmek istiyorlarsa bu onların talihsizliği ben kabul etmiyorum. Asıl amaç ülke futbolunu geliştirmek ise bunu hep birlikte tartışmalı ve uygulamalıyız.Türk futbolunu geliştirecek olanlar futbol adamlarıdır ama kaç kere oturup birlikte karar aldık. TFF bizi ne zaman nereye çağırmış. Ne zaman bizden fikir alışverişinde bulunmuş. Türk futboluna yönetici olarak katkı sağlayan en önemli kişi Göksel Gümüşdağ'dır. Bakın şuan bir Medipol Başakşehir gerçeği var. O takımı sıfırdan alıp şampiyonluk kovalıyacak müthiş bir takım haline getirdiler. Önemli yatırımlar yaptılar. İşte bizim böyle yöneticilere ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.



"BU 4 MAÇLIK PERİYOTDA TÜRK BİR TEKNİK ADAMLA ANLAŞILMASI GEREKİYORDU"

İbrahim Üzülmez ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bence bizim ülkenin en önemli sorunu güven. Başkanlara saygım sonsuz ama gençere de güvenmeleri gerekiyor. Milli Takımı çalıştırabilecek çok önemli Türk teknik adamlar var. Bence Dünya Kupasına katılım belli olacağı bu 4 maçlık periyotda Türk bir teknik adamla anlaşılması gerekiliyordu. Lucescu'da çok sevdiğim başarılı bir teknik adam. Umarım başarılı olur. İstanbul'a dönünce kendisinin yanına uğrayıp başarılar diliyeceğim"