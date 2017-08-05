 Tolunay Kafkas'a yeni görev – Fotomaç – 05 Ağustos 2017
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    05 Ağustos 2017, Cumartesi
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    'a yeni görev

    Tolunay Kafkas'a yeni görev

    Tecrübeli teknik adam , Genç Milli Takımlar sorumluluğuna getirildi.

    Son olarak Akhisar Belediyespor'u çalıştıran 39 yaşındaki teknik adam , Genç Milli Takımlar sorumlusu oldu. Daha önce de Türkiye U21 takımında görev alan Kafkas, yeni görevinde ise Genç Milli Takımlar'dan sorumlu olacak.
    1. 05 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:47
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