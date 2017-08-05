Lucescu mesaiye başladı
A Milli Takım'ın yeni teknik patronu Mircea Lucescu, dün attığı imza sonrası çalışmalara başladı.
Bugün Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde yeni yardımcıları Tayfur Havutçu ve Levent Şahin'le bir araya gelen Rumen teknik direktör, fikir alışverişlerinde bulundu. Yarın da TFF Başkanı Yıldırım Demirören'le birlikte Turkcell Süper Kupa finalini izlemek için Samsun'a gidecek olan Lucescu'nun yanında birinci yardımcısı Tayfur Havutçu da olacak.
İlk kez Milli Takımlar Teknik Direktörü olarak tribünde yer alacak olan Lucescu, aynı zamanda 100. yılında şampiyon yaptığı Beşiktaş'ın da maçını canlı izlemiş olacak.
Lucescu maçın ardından yardımcıları ve TFF yetkilileri ile birlikte İstanbul'a dönerek Ukrayna maçının hazırlıklarına start verecek. Lucescu'nun ligin ilk haftasında oynanacak maçlarda da tribünde olması bekleniyor.
- 05 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:40
-
"Benfica kriz çıkarmaya çalışıyor"
Toplam 13
Yorum
cevap veriyorum kimden kaynaklanıyor acaba?
-
Emre Mor için resmi açıklama geldi
Toplam 3
Yorum
bjk 1903 cengiz bundan daha takım oyuncusu kesinlikle roma dogru tercih yaptı
-
Emre Mor için resmi açıklama geldi
Toplam 3
Yorum
I.D.34 almanlarin elinden kurtulduguna cok sevindim harcarlar di yoksa ayni nuri sahin gibi !italya daha sempatik biraz hem futbolu ilerliyor yine.
Lucescu mesaiye başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.