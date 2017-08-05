 Lucescu dönemi – Fotomaç – 05 Ağustos 2017
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    05 Ağustos 2017, Cumartesi
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    dönemi

    Lucescu dönemi

    Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile yolların ayrılmasından sonra A Milli Takım’da teknik direktörlük görevine getirilen dün TFF’nin Riva’daki tesislerinde 2 yıllık imza attı

    A Milli Futbol Takımı'nda Rumen teknik direktör Mircea Lucescu dönemi dün resmen başladı. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile yolların ayrılmasından sonra A Milli Takım'da teknik direktörlük görevine getirilen Lucescu için Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in katıldığı ve yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu imza töreninde, tecrübeli teknik adamla 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

    Yardımcıları belli
    Demirören, hizmetlerinden dolayı Fatih Terim ve ekibine teşekkür ederek, şunları kaydetti: "Kariyerinde 35 kupa bulunan bir hocayla burada olmak benim ve yönetim kurulumu onurlandırıyor. Kısmet bugüneymiş. Biz hocamızla 10 sene önce çalışacaktık. Bugüne denk geldi. Önümüzdeki 2 sene bizimle beraber olmayı kabul ettiği için dostum Lucescu'ya çok teşekkür ediyorum" dedi. Yetkililerden alınan bilgilere göre Rumen hocanın yardımcılıkları Tayfur Havutçu ve Levent Şahin'in oldu.



    Dosta yardım için burdayım!
    Türk futbolu, taraftarlar benim için her zaman bir arkadaş olarak kaldı. Her yıl 'Lucescu, Türkiye'ye gelecek' diye yazılması beni hep gururlandırdı. Dost kara günde belli olur. Ben de dosta yardım etmek için buradayım. Eğer daha işe başlamadan sorgulanacaksa gelişim, hemen gidebilirim" dedi.
    1. 05 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:31
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