Lucescu dönemi
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile yolların ayrılmasından sonra A Milli Takım’da teknik direktörlük görevine getirilen Lucescu dün TFF’nin Riva’daki tesislerinde 2 yıllık imza attı
Yardımcıları belli
Demirören, hizmetlerinden dolayı Fatih Terim ve ekibine teşekkür ederek, şunları kaydetti: "Kariyerinde 35 kupa bulunan bir hocayla burada olmak benim ve yönetim kurulumu onurlandırıyor. Kısmet bugüneymiş. Biz hocamızla 10 sene önce çalışacaktık. Bugüne denk geldi. Önümüzdeki 2 sene bizimle beraber olmayı kabul ettiği için dostum Lucescu'ya çok teşekkür ediyorum" dedi. Yetkililerden alınan bilgilere göre Rumen hocanın yardımcılıkları Tayfur Havutçu ve Levent Şahin'in oldu.
Dosta yardım için burdayım!
Lucescu Türk futbolu, taraftarlar benim için her zaman bir arkadaş olarak kaldı. Her yıl 'Lucescu, Türkiye'ye gelecek' diye yazılması beni hep gururlandırdı. Dost kara günde belli olur. Ben de dosta yardım etmek için buradayım. Eğer daha işe başlamadan sorgulanacaksa gelişim, hemen gidebilirim" dedi.
- 05 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:31
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G.Saray başkanı eli boş dönmez
Toplam 37
Yorum
ds 9milyon arti uc topcu daha
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Fenerbahçe, Sturm Graz'ı eledi
Toplam 28
Yorum
Aykut resmen adan kayırıyor madem kaleci yemeniyi oynatmayacaktınız neden aldınız.
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G.Saray başkanı eli boş dönmez
Toplam 37
Yorum
serdar öyle köşe bucak konuşma faruk efendi yüreğin varsa aday olursun yetti artık siz bi yandan erman ve ahmet gibi sivri dilliler bi yandan yeter
Lucescu dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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