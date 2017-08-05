 Basın toplantısında gerilim – Fotomaç – 05 Ağustos 2017
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    05 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Basın toplantısında gerilim

    Basın toplantısında gerilim

    TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Mircea Lucescu'nun imza töreninde gazeteciyle tartıştı.

    Milli Takım teknik direktörlüğüne getirilen Mircea Lucescu için Riva'daki tesislerde gerçekleştirilen imza töreninin bir bölümünde tansiyon arttı.

    Basın mensuplarının Lucescu'ya sorular yönelttiği sırada, bir gazeteci Rumen teknik adamla ilgili 'Alzheimer' söylentilerine atıfta bulunarak "Sağlık sorunları olduğu doğru mu?' biçiminde soru sordu.

    Lucescu yanıt vermeden önce, TFF Başkanı Yıldırım Demirören araya girerek 'Böyle soru mu olur. Bu, burada sorulur mu. Kendi merak ettiklerinizi soruyorsunuz' diye çıkıştı ve söylentileri kimin çıkarttığını bildiğini belirtti.

    Lucescu ise tercümanından soruyu dinledikten sonra soruyu yönelten muhabire 'Kaç yaşındasın? İstersen yan yana gelip fotoğraf çekilelim' gülerek iğneli bir yanıt verdi.
    1. 05 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:40
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