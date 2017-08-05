Basın toplantısında gerilim
TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Mircea Lucescu'nun imza töreninde gazeteciyle tartıştı.
Basın mensuplarının Lucescu'ya sorular yönelttiği sırada, bir gazeteci Rumen teknik adamla ilgili 'Alzheimer' söylentilerine atıfta bulunarak "Sağlık sorunları olduğu doğru mu?' biçiminde soru sordu.
Lucescu yanıt vermeden önce, TFF Başkanı Yıldırım Demirören araya girerek 'Böyle soru mu olur. Bu, burada sorulur mu. Kendi merak ettiklerinizi soruyorsunuz' diye çıkıştı ve söylentileri kimin çıkarttığını bildiğini belirtti.
Lucescu ise tercümanından soruyu dinledikten sonra soruyu yönelten muhabire 'Kaç yaşındasın? İstersen yan yana gelip fotoğraf çekilelim' gülerek iğneli bir yanıt verdi.
- 05 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:40
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G.Saray başkanı eli boş dönmez
Toplam 37
Yorum
ds 9milyon arti uc topcu daha
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Fenerbahçe, Sturm Graz'ı eledi
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Yorum
Aykut resmen adan kayırıyor madem kaleci yemeniyi oynatmayacaktınız neden aldınız.
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G.Saray başkanı eli boş dönmez
Toplam 37
Yorum
serdar öyle köşe bucak konuşma faruk efendi yüreğin varsa aday olursun yetti artık siz bi yandan erman ve ahmet gibi sivri dilliler bi yandan yeter
Basın toplantısında gerilim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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