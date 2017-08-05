Arda’yı arayacağım

Milli Takım'ın maçlarını takip ettiğini belirten Lucescu, "En büyük sıkıntılardan biri yurtdışında olup forma giymeyen oyuncular. Kulüpleriyle teknik direktörleriyle konuşmak istiyorum. Romanya takımına benziyor bu durum. Bunu çözmek istiyorum. Amacım bütün oyuncuları bu ülkeye bir sorumlulukları olduğuna ikna etmek. Arda'yla görüşeceğim. Türk halkının ne kadar duygusal olduğunun farkındayım. Onun acı çektiğini görebiliyorum. Milli takımın ona onun da Milli Takım'a ihtiyacı var" diye konuştu.



G.Saray ve Beşiktaş'la görüştük

Beşiktaş ve G.Saray ile görüştüğünü belirten Lucescu, "İlk olarak G.Saray, Östersunds maçı sonrası benle görüştü. Teknik direktör olarak teklif verilince üstümde biri olup bende baskı oluşacağını düşündüğüm için teklifi kabül etmedim. Sonunda buraya gelmeyi kabul ettim" diye açıkladı.



Taraftarlar yanımda olacak

TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde imza töreninde konuşan Lucescu, "Bu görevdeyken Beşiktaş ve G.Saray taraftarları yanımda olacaklar. F.Bahçe taraftarlarının da bana destek vereceğine inanıyorum" dedi.