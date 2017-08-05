Arda’yı arayacağım
G.Saray ve Beşiktaş'la görüştük
Beşiktaş ve G.Saray ile görüştüğünü belirten Lucescu, "İlk olarak G.Saray, Östersunds maçı sonrası benle görüştü. Teknik direktör olarak teklif verilince üstümde biri olup bende baskı oluşacağını düşündüğüm için teklifi kabül etmedim. Sonunda buraya gelmeyi kabul ettim" diye açıkladı.
Taraftarlar yanımda olacak
TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde imza töreninde konuşan Lucescu, "Bu görevdeyken Beşiktaş ve G.Saray taraftarları yanımda olacaklar. F.Bahçe taraftarlarının da bana destek vereceğine inanıyorum" dedi.
- 05 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:48
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G.Saray başkanı eli boş dönmez
Toplam 37
Yorum
ds 9milyon arti uc topcu daha
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Fenerbahçe, Sturm Graz'ı eledi
Toplam 28
Yorum
Aykut resmen adan kayırıyor madem kaleci yemeniyi oynatmayacaktınız neden aldınız.
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G.Saray başkanı eli boş dönmez
Toplam 37
Yorum
serdar öyle köşe bucak konuşma faruk efendi yüreğin varsa aday olursun yetti artık siz bi yandan erman ve ahmet gibi sivri dilliler bi yandan yeter
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