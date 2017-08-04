Romanya'da Lucescu krizi
Mircea Lucescu'nun Türkiye tercihi, ülkesi Romanya'da gündem yarattı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Milli Takım teknik direktörlüğüne Mircea Lucescu'yu getirmesinin yankıları sürüyor.
Kararla ilgili Türkiye'de olumlu ve olumsuz görüş bildirenlerin sayıları neredeyse birbirine eşit. Ancak TFF'nin bu hamlesi tecrübeli teknik adamın ülkesi Romanya'yı karıştırdı.
Alman teknik adam Christoph Daum'un çalıştırdığı Romanya Milli Takımı, Dünya Kupası elemeleri grubunda 4. sırada yer alıyor. Rumenler, Dünya Kupası'na katılabilme şansını oldukça düşük görüyor.
Böyle bir ortamda, Zenit'ten ayrıldıktan sonra bir süre boşta kalan başarılı teknik adam Mircea Lucescu'nun Türkiye'yi tercih etmesi, Romanya'da olay yarattı. Romanya'nın köklü kulüplerinden Steaua Bükreş'in Başkanı Gigi Becali, Lucescu'nun Türkiye tercihiyle ilgili ülkesinin futbol federasyonuna yüklendi.
Becali, Romanya Futbol Federasyonu Başkanı Razvan Burleanu'yu "Dünyanın en iyi teknik adamlarından bir tanesine sahibiz. Kendisine milli takımı emanet edeceğimize Türkiye'ye kaptırıyoruz. Bu üzücü ve utanç verici bir olay" ifadeleriyle eleştirdi.
- 04 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:00
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Luce fırtınası
Toplam 1
Yorum
bu işin altından mehmet özbekin çıkacağı belliydi zaten
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G.Saray, KAP'a bildirdi
Toplam 22
Yorum
rivaflorya Üst düzey yetenekleri olmayan, üst düzey liglerde kendini kanıtlamayan bir oyuncuya bu bonservis, bu maaş aşırı fazla.
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UEFA Neymar transferini kabul etmeyebilir
Toplam 2
Yorum
ali kırcı FFP ye aykırı olup olmadığını bilemezsin belki adamlar oyuncu satışı yapacak...
Romanya'da Lucescu krizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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