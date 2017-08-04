 Lucescu'nun Milli Takım'daki yardımcıları belli oldu – Fotomaç – 04 Ağustos 2017
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    04 Ağustos 2017, Cuma
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    Lucescu'nun Milli Takım'daki yardımcıları belli oldu

    Lucescu'nun Milli Takım'daki yardımcıları belli oldu

    Teknik Direktör Mircea Lucescu'nun yardımcıları ve oldu

    Teknik Direktör 'nun yardımcıları ve oldu.

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    1. 04 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:48
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