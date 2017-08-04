Luce fırtınası

A Milli Takım’ın yeni hocası, işbaşı yaptı. İlk olarak Riva’daki tesislere giden 72 yaşındaki Mircea Lucescu, Ukrayna ve Hırvatistan maçları için çalışmaya başladı.

Fatih Terim'in ardından A Milli Takım için anlaşma sağlanan Mircea Lucescu dün İstanbul'a adım attı. Özel uçakla şehre gelen 72 yaşındaki teknik direktör, ilk iş olarak Futbol Federasyoru'nun (TFF) Riva'daki tesislerine gitti. Burada federasyon yöneticileri Servet Yardımcı ve Ali Dürüst ile Terim döneminde yardımcı antrenörlük yapan isimlerle bir araya gelen Rumen hoca, hemen işbaşı yaptı. 2 Eylül'de Ukrayna, 5 Eylül'de de Hırvatistan ile oynanacak maçlar için çalışmalara başlayan Lucescu, akşam saatlerinde de tüm ekiple genel bir değerlendirme yaptı.



İMZAYI ATIYOR

TFF ile 2 artı 1 yıllık anlaşma yapan Mircea Lucescu, bugün resmi imzayı atacak. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek olan imza töreni saat 14.30'da başlayacak. Türkiye'yi 2018 Dünya Kupası Finalleri'ne götürmek için elinden geleni yapacağını belirten deneyimli teknik adam, "Finallere gitmek için önümüzde 4 kritik karşılaşma var. Hedeflenen başarıya ulaşmaya çalışacağım" açıklamasında bulundu.



CiMBOM'U NiYE KABUL ETMEDi?

Lucescu'nun milli takımı tercih etmesinin nedenleri merak edilirken dedikodu kazanı da kaynamaya devam ediyor. Artık 72 yaşına giren Rumen hocanın, Galatasaray'daki iç çekişmelere dahil olmak istemediği ve milli takımı sakin bir liman olarak görmesi nedeniyle sarı-kırmızılı takımı reddettiği ileri sürülürken yeni iddialar da gelmeye devam ediyor. Buna göre Lucescu'nun, her konuda tam yetkili olmak istediği ancak yönetici Mehmet Özbek'in "Parayı kontrol ettirmem" yanıtı vermesi üzerine milli takıma yöneldiği ifade edildi.