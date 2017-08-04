Luce fırtınası
A Milli Takım’ın yeni hocası, işbaşı yaptı. İlk olarak Riva’daki tesislere giden 72 yaşındaki Mircea Lucescu, Ukrayna ve Hırvatistan maçları için çalışmaya başladı.
İMZAYI ATIYOR
TFF ile 2 artı 1 yıllık anlaşma yapan Mircea Lucescu, bugün resmi imzayı atacak. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek olan imza töreni saat 14.30'da başlayacak. Türkiye'yi 2018 Dünya Kupası Finalleri'ne götürmek için elinden geleni yapacağını belirten deneyimli teknik adam, "Finallere gitmek için önümüzde 4 kritik karşılaşma var. Hedeflenen başarıya ulaşmaya çalışacağım" açıklamasında bulundu.
CiMBOM'U NiYE KABUL ETMEDi?
Lucescu'nun milli takımı tercih etmesinin nedenleri merak edilirken dedikodu kazanı da kaynamaya devam ediyor. Artık 72 yaşına giren Rumen hocanın, Galatasaray'daki iç çekişmelere dahil olmak istemediği ve milli takımı sakin bir liman olarak görmesi nedeniyle sarı-kırmızılı takımı reddettiği ileri sürülürken yeni iddialar da gelmeye devam ediyor. Buna göre Lucescu'nun, her konuda tam yetkili olmak istediği ancak yönetici Mehmet Özbek'in "Parayı kontrol ettirmem" yanıtı vermesi üzerine milli takıma yöneldiği ifade edildi.
- 04 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:48
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sami adamlar futbolcu yetistiriyor bizimkier de sogan
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Fb Hoca hic bir zaman futbol oynatmamistir o cimlerin dili de olsada konussa.sifir yaratacilik,transferler fos mu fos.film ayni malasef
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