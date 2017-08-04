Basın toplantısında gerilim
TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Mircea Lucescu'nun imza töreninde gazeteciyle tartıştı.
Milli Takım teknik direktörlüğüne getirilen Mircea Lucescu için Riva'daki tesislerde gerçekleştirilen imza töreninin bir bölümünde tansiyon arttı.
Basın mensuplarının Lucescu'ya sorular yönelttiği sırada, bir gazeteci Rumen teknik adamla ilgili 'Alzheimer' söylentilerine atıfta bulunarak "Sağlık sorunları olduğu doğru mu?' biçiminde soru sordu.
Lucescu yanıt vermeden önce, TFF Başkanı Yıldırım Demirören araya girerek 'Böyle soru mu olur. Bu, burada sorulur mu. Kendi merak ettiklerinizi soruyorsunuz' diye çıkıştı ve söylentileri kimin çıkarttığını bildiğini belirtti.
Lucescu ise tercümanından soruyu dinledikten sonra soruyu yönelten muhabire 'Kaç yaşındasın? İstersen yan yana gelip fotoğraf çekilelim' gülerek iğneli bir yanıt verdi.
Basın mensuplarının Lucescu'ya sorular yönelttiği sırada, bir gazeteci Rumen teknik adamla ilgili 'Alzheimer' söylentilerine atıfta bulunarak "Sağlık sorunları olduğu doğru mu?' biçiminde soru sordu.
Lucescu yanıt vermeden önce, TFF Başkanı Yıldırım Demirören araya girerek 'Böyle soru mu olur. Bu, burada sorulur mu. Kendi merak ettiklerinizi soruyorsunuz' diye çıkıştı ve söylentileri kimin çıkarttığını bildiğini belirtti.
Lucescu ise tercümanından soruyu dinledikten sonra soruyu yönelten muhabire 'Kaç yaşındasın? İstersen yan yana gelip fotoğraf çekilelim' gülerek iğneli bir yanıt verdi.
- 04 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:37
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Lucescu'dan ilk açıklama
Toplam 14
Yorum
Orhan ARIKAN Türk futbol federsayonunun G.S ikinci kazığı daha önce Fatih terim le ilgili attı şimdi bu adamla Bu adamın ismini lütfen ağzınıza almayın
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Basın toplantısında gerilim
Toplam 4
Yorum
yuhhh yuh.
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Lucescu'dan ilk açıklama
Toplam 14
Yorum
iyide görüştüğü hoca ayartıldı.
Basın toplantısında gerilim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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