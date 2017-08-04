 Arda dönüyor! – Fotomaç – 04 Ağustos 2017
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    04 Ağustos 2017, Cuma
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    Arda dönüyor!

    Arda dönüyor!

    Makedonya maçı sonrası takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye saldırıda bulunan ve daha sonra A Milli Takım'ı bırakma kararı aldığını açıklayan Arda Turan'a geri dönüş yolu açıldı.

    Federasyon yetkililerinin, Arda konusunda A Milli Futbol Takımı'nın başına geçen tecrübeli teknik adam Mircea Lucescu'nun nabzını yokladıkları ortaya çıktı. Rumen hocanın ise bu konuda olumlu yaklaştığı ve "İyi ve kaliteli bir oyuncu. Arda'nın dönmesini isterim" ifadeleri kullanmasından sonra gözler Barcelona'lı yıldız oyuncuya çevrildi. Arda da kararından dönerse Milli Takım'ın Dünya Kupası elemelerinde oynayacağı 4 önemli maçta forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

    Arda, eski Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'le de sorunlar yaşamış ve bu durum A Milli Takım'ı bırakma kararı almasında etkili olmuştu.

    1. 04 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:25
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