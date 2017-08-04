Arda dönüyor!

Federasyon yetkililerinin, Arda konusunda A Milli Futbol Takımı'nın başına geçen tecrübeli teknik adam Mircea Lucescu'nun nabzını yokladıkları ortaya çıktı. Rumen hocanın ise bu konuda olumlu yaklaştığı ve "İyi ve kaliteli bir oyuncu. Arda'nın dönmesini isterim" ifadeleri kullanmasından sonra gözler Barcelona'lı yıldız oyuncuya çevrildi. Arda da kararından dönerse Milli Takım'ın Dünya Kupası elemelerinde oynayacağı 4 önemli maçta forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

Arda, eski Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'le de sorunlar yaşamış ve bu durum A Milli Takım'ı bırakma kararı almasında etkili olmuştu.