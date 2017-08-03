Tam 31 yıl sonra yeniden...
A Milli Takım'ın başına geçen Mircea Lucescu, tam 31 sene sonra milli takım çalıştıracak. 1981-1986 yılları arasında Romanya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan Luce, buradaki görevi bittikten sonra yalnızca kulüp takımları çalıştırmıştı.
Türkiye'de üst üste 2 sene şampiyon oldu
Romanya Milli Takımı'nın ardından Dinamo Bükreş'in teknik direktörlüğünü yapan Luce, 1990 yılında bu görevinden ayrıldı ve İtalya'nın Pisa takımına gitti. Buradaki 1 sezonluk macerasından sonra Brescia'nın 5 yıllığına başına geçen Rumen teknik direktör, ardından Reggina'yı çalıştırdı. Burada yarım sezon kalan Luce, 1997-1998 sezonunda Rapid Bükreş'in teknik direktörlüğüne getirildi. Rapid Bükreş'in ardından 3 aylık İnter macerası yaşayan deneyimli teknik adam, ardından tekrar Rapid'e geri döndü ve 2000 yılında Galatasaray'ın başına geçti. 2 sezon sarı-kırmızılı ekibi çalıştırdıktan sonra Beşiktaş teknik direktörlüğüne geçen Mircea Lucescu, üst üste Galatasaray ve Beşiktaş'ı şampiyon yapma başarısı gösterdi. 2004 yılında Beşiktaş'tan ayrılan Rumen çalıştırıcı, Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımıyla anlaştı ve tam 12 sezon burada kaldı. Shakhtar ile sözleşmesi sona erdikten sonra Rus Zenit'i çalıştıran Lucescu, burada yaşadığı 1 sezonluk deneyimde beklentileri karşılayamadı ve geçtiğimiz haziran ayında görevinden ayrıldı.
Kupa canavarı
Lucescu'nun teknik direktörlük geçmişi kupalarla dolu. 2 kez Romanya Şampiyonluğunu kazanan Luce, 3 kez de Romanya Kupası'nı kaldırdı. Brescia'yla İtalya 2. Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Rumen hoca, ardından Galatasaray ile UEFA Süper Kupa'yı kaldırdı. 2001-2002 sezonunda Galatasaray ile, 2002-2003 sezonunda Beşiktaş'ın 100. yılında Beşiktaş ile lig şampiyonluğuna ulaşan Lucescu, Shakhtar Donetsk'te 8 lig şampiyonluğu, 6 Ukrayna Kupası şampiyonluğu ve 5 Ukrayna Süper Kupa şampiyonluğu elde etti. Luce, Shakhtar ile 1 kez de UEFA Kupası'nı kazandı. Zenit'te 1 sezon görev yapan Rumen çalıştırıcı, Rusya Süper Kupası'nı da kazanma başarısı gösterdi. Mircea Lucescu kariyerine 30 kupa sığdırdı.
- 03 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:36
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Lucas Perez İstanbul'a geldi
Toplam 2
Yorum
1907 alabilirsek çok iyi transfer olacak
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Tudor bir forvet daha istedi
Toplam 19
Yorum
TCelcius Alın alın sonra 2 sene daha men yiyeceksiniz zaten avrupadan. Ha pardon sizin için zaten sorun değil nasıl olsa ELENİYORSUNUZ östersundslara
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Beşiktaş'tan transfer operasyonu
Toplam 8
Yorum
Kartalistan biraz geç oldu ama hem sag bek hem stoper oynayan lazim. Beck ile Tosiç'le yine kötü bir lig baslangici ve Samp liginde 6-0 istemiyoruz lan!
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