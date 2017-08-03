Milli Takımın hocası Lucescu
TFF Başkanı Yıldırım Demirören dün jet bir operasyonla Bükreş’e gitti ve Mircea Lucescu’yla 2+1 yıllığına anlaştı. Önceki gün de Dursun Özbek'in futbol direktörlüğü teklif ettiği Rumen hoca tercihini A Milli Takım'dan yana kullandı 72 yaşındaki Lucescu ile yarın saat 14.30'da sözleşme imzalanacak. Deneyimli teknik adam yıllık 4 milyon euro alacak.
Lucescu'nun Ay-yıldızlı ekibin teknik direktörlüğüne getirilmesi eleştirilere neden oldu. Birçok yerli teknik direktör seçeneği varken, Milli Takım'ın yabancı bir hocaya teslim edilmesi eleştirildi. Yarın Riva Tesisleri'nde sözleşme imzalayacak olan Lucescu, Türk futbolunu yakından tanıyor. 2000-02 sezonlarında G.Saray'ı, 2002-04 sezonlarında ise Beşiktaş'ı çalıştırmış ve iki takımı da birer kez şampiyon yapmıştı.
- 03 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:41
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Konate reddedildi
Toplam 15
Yorum
öğretici 30 luk oyunculara 7 şer 8 er milyon bayıl ondan sonra 24 yaşındaki golcüye 2 milyon öner ! tam dursuna göre bir iş !
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''Kırılma noktası Ukrayna deplasmanı''
Toplam 2
Yorum
SÜPER_FENER TÜRKİYEDE HANGİ İŞ DOĞRU YAPILIYORKİ ANTRENÖR SEÇİMİDE DOĞRU YAPILSIN..ELİN ADAMI NE ANLAR ÇILGIN TÜRKLERİN HALİNDEN ????...!
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Dursun Özbek İstanbul'a döndü
Toplam 4
Yorum
UA74 Sen başkan olarak nasıl adamın ayağına gidersin.UTANMAZ.Yalnışlıkla adamı milli takıma transfer ettin..Aldın mı cevabı utanmaz
Milli Takımın hocası Lucescu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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