 Milli Takımın hocası Lucescu – Fotomaç – 03 Ağustos 2017
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    03 Ağustos 2017, Perşembe
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    Milli Takımın hocası Lucescu

    Milli Takımın hocası Lucescu

    TFF Başkanı Yıldırım Demirören dün jet bir operasyonla Bükreş’e gitti ve ’yla 2+1 yıllığına anlaştı. Önceki gün de Dursun Özbek'in futbol direktörlüğü teklif ettiği Rumen hoca tercihini A Milli Takım'dan yana kullandı 72 yaşındaki Lucescu ile yarın saat 14.30'da sözleşme imzalanacak. Deneyimli teknik adam yıllık 4 milyon euro alacak.

    A Milli Takım'da Fatih Terim'den boşalan teknik direktörlük görevine getirildi. G.Saray Başkanı Dursun Özbek'in önceki gün Bükreş'te görüştüğü ve Futbol Direktörlüğü önerdiği Lucescu için dün de TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Romanya'ya çıkarma yaptı. Demirören, Bükreş'teki Marriott Otel'de yaklaşık 2.5 saat görüştüğü tecrübeli futbol adamını milli takımın başına geçmesi için ikna etti.

    Lucescu'nun Ay-yıldızlı ekibin teknik direktörlüğüne getirilmesi eleştirilere neden oldu. Birçok yerli teknik direktör seçeneği varken, Milli Takım'ın yabancı bir hocaya teslim edilmesi eleştirildi. Yarın Riva Tesisleri'nde sözleşme imzalayacak olan Lucescu, Türk futbolunu yakından tanıyor. 2000-02 sezonlarında G.Saray'ı, 2002-04 sezonlarında ise Beşiktaş'ı çalıştırmış ve iki takımı da birer kez şampiyon yapmıştı.

    1. 03 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:41
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