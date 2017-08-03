Lucescu İstanbul'a geldi
Murcea Lucescu İstanbul'a geldi ve Riva'ya doğru yola çıktı.
Fatih Terim'le yollarını ayırarak A Milli Takım teknik direktörlüğü için Mircea Lucescu ile anlaşan TFF, Rumen hocayı İstanbul'a getirdi.
Yarın basın mensuplarının karşısına geçerek resmi imzayı atacak Lucescu İstanbul'a geldi. A Milli Takım'ın yeni hocası Riva'ya hareket ederken, tecrübeli teknik adama Fatih Terim'in yardımcılarından Levent Şahin'in sunum yapacağı öğrenildi.
Lucescu için 4 Ağustos Cuma günü 14:30'da imza töreni düzenlenecek.
- 03 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:31
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Lucas Perez İstanbul'a geldi
Toplam 2
Yorum
1907 alabilirsek çok iyi transfer olacak
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Tudor bir forvet daha istedi
Toplam 19
Yorum
TCelcius Alın alın sonra 2 sene daha men yiyeceksiniz zaten avrupadan. Ha pardon sizin için zaten sorun değil nasıl olsa ELENİYORSUNUZ östersundslara
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Beşiktaş'tan transfer operasyonu
Toplam 8
Yorum
Kartalistan biraz geç oldu ama hem sag bek hem stoper oynayan lazim. Beck ile Tosiç'le yine kötü bir lig baslangici ve Samp liginde 6-0 istemiyoruz lan!
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