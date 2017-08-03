 Lucescu İstanbul'a geldi – Fotomaç – 03 Ağustos 2017
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    03 Ağustos 2017, Perşembe
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    Lucescu İstanbul'a geldi

    Lucescu İstanbul'a geldi

    Murcea Lucescu İstanbul'a geldi ve Riva'ya doğru yola çıktı.

    Fatih Terim'le yollarını ayırarak A Milli Takım teknik direktörlüğü için Mircea Lucescu ile anlaşan TFF, Rumen hocayı İstanbul'a getirdi.

    Yarın basın mensuplarının karşısına geçerek resmi imzayı atacak Lucescu İstanbul'a geldi. A Milli Takım'ın yeni hocası Riva'ya hareket ederken, tecrübeli teknik adama Fatih Terim'in yardımcılarından Levent Şahin'in sunum yapacağı öğrenildi.

    Lucescu için 4 Ağustos Cuma günü 14:30'da imza töreni düzenlenecek.

    1. 03 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:31
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