Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Lucescu yorumu!
FOTOMAÇ'ın usta yazarı Rıdvan Dilmen, NTV Spor'da milli takımın başına Lucescu'nun getirilmesiyle ilgili çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Dilmen, "Bu, Türk futbolunun bitişidir. 14 yıldır Lucescu'dan başka hoca bulunamıyorsa bütün teknik adamlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gidip atsınlar kendilerini." dedi.
Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV Spor'da milli takımın başına Lucescu'nun getirilmesiyle ilgili çok çarpıcı açıklamalar yaptı.
Dilmen şunları söyledi:
'TÜRKİYE'DEKİ BÜTÜN TEKNİK ADAMLAR KENDİNİ KÖPRÜDEN ATSIN'
"Hakikaten enteresan. Şöyle söyleyeyim, benim için bütün insanlar eşittir. Lucescu da çok değerli bir teknik adam. Lucescu'nun da milli takımın başına gelmesi doğaldır. Türk futbolu açısından düşündüğümüz zaman da bütün teknik adamlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gidip atsınlar kendilerini."
'TÜRK FUTBOLUNUN BİTİŞİDİR'
"Bu, Türk futbolunun bitişidir. Koskoca Galatasaray Kulübü başkanı oraya gidiyor. Koskoca Şenol Güneş, onunla konuşuyorsunuz. Koskoca Galatasaray'ı Lucescu reddediyor. Galatasaray Başkanı yazık, 5 saat boyunca boşuna gidip gelmiş. Arkadaşlar kusura bakmasınlar, 80 milyonluk ülkede 14 yıldır Lucescu'dan başka hoca bulamıyorlar... İzleyenler bugünün tarihini yazsınlar."
'TFF MİLLETİN AKLIYLA OYNUYOR'
"Benim için Dünya Kupası'na gitmemek önemli değil. Türkiye Futbol Federasyonu'nu tebrik ediyorum. 14-15 gündür de milletin aklıyla oynadıkları için ayrıca tebrik ediyorum."
- 02 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:04
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"Igor Tudor G.Saray'ın maçını izletmedi"
Toplam 28
Yorum
gs koca yürekliler gidin gidin maçlara nasıl olsa bi kaç mac sonra ağlamaya başlarsınız!!!
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Galatasaray'dan büyük sürpriz
Toplam 17
Yorum
fenerli geçmişe bakınca olmuyor kardeşim şuan ki durum önemli. en büyük örnek RVP. geçmişine bakarsan leblebi gibi gol atması lazım
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"Igor Tudor G.Saray'ın maçını izletmedi"
Toplam 28
Yorum
HÜSEYİN. HINCAL BEYİN YAZDIKLARINA KENDİM YAZMIŞ GİBİ KOCAMAN İMZA ATARIM.
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