Lucescu, A Milli Takım'ın yeni hocası oldu

A Mili Takım'la Fatih Terim'in yollarının ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren TFF Yönetimi, Mircea Lucescu ile anlaşmaya vardı.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, akşam saatlerinde Rumen teknik adam ile birlikte İstanbul'a gelecek.



TFF Başkanı Yıldırım Demirören, bugün Mircea Lucescu'yu ikna etmek için Romanya'ya gitmişti. İkili arasında geçen görüşmenin olumlu geçtiği ve 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığı öğrenildi. Demirören ve Lucescu'nun akşam 20.30 saatlerinde İstanbul'a geleceği ifade edilirken, tecrübeli hoca için cuma günü imza töreni düzenleneceği bildirildi.



Lucescu'nun yıllık 2.5 milyon Euro alacağı belirtildi.

A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda eylül ayında Ukrayna ve Hırvatistan, ekim ayında İzlanda ve Finlandiya ile karşılaşacak.

TFF, Mircea Lucescu'nun A Milli Takımın başına getirildiğini açıkladı. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "" ifadeleri kullanıldı.