Lucescu, A Milli Takım'ın yeni hocası oldu
TFF, Mircea Lucescu ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığını ve cuma günü 14.30'da imza töreni düzenleneceğini açıkladı.
A Mili Takım'la Fatih Terim'in yollarının ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren TFF Yönetimi, Mircea Lucescu ile anlaşmaya vardı.
TFF Başkanı Yıldırım Demirören, akşam saatlerinde Rumen teknik adam ile birlikte İstanbul'a gelecek.
TFF Başkanı Yıldırım Demirören, bugün Mircea Lucescu'yu ikna etmek için Romanya'ya gitmişti. İkili arasında geçen görüşmenin olumlu geçtiği ve 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığı öğrenildi. Demirören ve Lucescu'nun akşam 20.30 saatlerinde İstanbul'a geleceği ifade edilirken, tecrübeli hoca için cuma günü imza töreni düzenleneceği bildirildi.
Lucescu'nun yıllık 2.5 milyon Euro alacağı belirtildi.
A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda eylül ayında Ukrayna ve Hırvatistan, ekim ayında İzlanda ve Finlandiya ile karşılaşacak."Türk futboluna hayırlı olsun"
TFF, Mircea Lucescu'nun A Milli Takımın başına getirildiğini açıkladı. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulumuz A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Mircea Lucescu ile 2+1 yıllığına anlaşmış olup imza töreni 4 Ağustos 2017 Cuma günü saat 14.30'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacaktır. Türk futboluna hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.
- 02 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:24
-
"Igor Tudor G.Saray'ın maçını izletmedi"
Toplam 28
Yorum
gs koca yürekliler gidin gidin maçlara nasıl olsa bi kaç mac sonra ağlamaya başlarsınız!!!
-
Galatasaray'dan büyük sürpriz
Toplam 17
Yorum
fenerli geçmişe bakınca olmuyor kardeşim şuan ki durum önemli. en büyük örnek RVP. geçmişine bakarsan leblebi gibi gol atması lazım
-
"Igor Tudor G.Saray'ın maçını izletmedi"
Toplam 28
Yorum
HÜSEYİN. HINCAL BEYİN YAZDIKLARINA KENDİM YAZMIŞ GİBİ KOCAMAN İMZA ATARIM.
Lucescu, A Milli Takım'ın yeni hocası oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.