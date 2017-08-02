''Kırılma noktası Ukrayna deplasmanı''
A Milli Takım'ın Teknik Direktörü Mircea Lucescu, beIN SPORTS'a konuştu.
Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'a nazik teklifleri için teşekkür ettiğini belirtti ve "Hala sahada olmak istiyorum. Hem sayın Demirören'e hem sayın Dürüst'e hem de sayın Yardımcı'ya çok teşekkür ederim. Bana güvendiler. Güzel bir birliktelik olacak" ifadelerini kullandı.
A Milli Takımımızın, 2018 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki durumunu da değerlendiren tecrübeli teknik direktör, "Gruptan çıkmak için hala büyük bir şans var. Perşembe günü Türkiye'de olacağım. Gelir gelmez Riva'da kapanıp hem yapıyı hem de maçları inceleyeceğim. Bizim Kosova maçlarımızın bitmiş olması bir dezavantaj. Rakiplerimiz buralardan üçer puan alacaktır. Evimizde Hırvatistan ve İzlanda maçları çok önemli. Ama bizim için kırılma noktası Ukrayna deplasmanı olacaktır. Kharkiv'de fazla seyirci baskısı olmaz. Bunu değerlendirmeliyiz" ifadelerini kullandı.
Mircea Lucescu, "Türkiye'de büyük bir potansiyel var. Bunu değerlendirmek istiyoruz. Dünya Kupası'na gidersek bu çok büyük bir başarı olacak. Türkiye'de çok güzel yıllar geçirdim. Dönecek olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Hep birlikte güzel günler görmek istiyoruz" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.
- 02 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:13
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"Igor Tudor G.Saray'ın maçını izletmedi"
Toplam 28
Yorum
gs koca yürekliler gidin gidin maçlara nasıl olsa bi kaç mac sonra ağlamaya başlarsınız!!!
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Galatasaray'dan büyük sürpriz
Toplam 17
Yorum
fenerli geçmişe bakınca olmuyor kardeşim şuan ki durum önemli. en büyük örnek RVP. geçmişine bakarsan leblebi gibi gol atması lazım
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"Igor Tudor G.Saray'ın maçını izletmedi"
Toplam 28
Yorum
HÜSEYİN. HINCAL BEYİN YAZDIKLARINA KENDİM YAZMIŞ GİBİ KOCAMAN İMZA ATARIM.
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