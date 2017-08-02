Demirören, Lucescu'yla bir araya geldi
TFF yönetimi Milli Takım teknik direktörlüğü için Mircea Lucescu ile görüşüyor...
4 MAÇLIK ANLAŞMA
İlk olarak 4 maçlık bir anlaşma üzerine yoğunlaşan federasyonun, Lucescu ile görüşmenin ardından uzun süreli bir anlaşma planı üzerinde duruyor.
G.SARAY'I BEKLETİYOR
Dün Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile bir araya gelen Mircea Lucescu, kendisine teklif edilen sportif direktörlük teklifini değerlendirmek için süre istemişti. Rumen hocanın TFF ile yapacağı görüşme nedeniyle G.Saray'ı beklettiği, federasyon ile anlaşma sağlanmaması halinde G.Saray'ın teklifini kabul edeceği belirtildi.
- 02 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:07
-
"Igor Tudor Galatasaray'ın maçını izletmedi"
Toplam 23
Yorum
seda 2014 dünya kup,elemelerinde hollandayla oynarken romanya macimiza girdi,hemde tüm maclarimiza bizi engelledi,terim orali olmadi
-
Demirören, Lucescu'yla bir araya geldi
Toplam 25
Yorum
a.a bir zamanlar löw e de aynı kampanyayı yapmışlardı adam dünyanın en iyi teknikdirektörü oldu şimdi de tudora yapılıyor
-
Kjaer parasıyla Teodorczyk
Toplam 6
Yorum
fenerli persiden kurtul, ismail köy başından kurtul. iyi para verirlerse mehmet topaldan hemen kurtul, salihten kurtul, sat gitsin ya bedava maaaş
Demirören, Lucescu'yla bir araya geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.