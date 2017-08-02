 Demirören, Lucescu'yla bir araya geldi – Fotomaç – 02 Ağustos 2017
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    02 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Demirören, 'yla bir araya geldi

    Demirören, Lucescu'yla bir araya geldi

    TFF yönetimi Milli Takım teknik direktörlüğü için Mircea ile görüşüyor...

    Türkiye Futbol Federasyonu, Rumen teknik adam Mircea Lusescu ile milli takım teknik direktörlüğü için temasa geçti. Şenol Güneş ile görüşmelerin olumsuz geçmesinin ardından hoca arayışlarını sürdüren TFF yönetimi gözünü tecrübeli hocaya çevirdi.

    4 MAÇLIK ANLAŞMA
    İlk olarak 4 maçlık bir anlaşma üzerine yoğunlaşan federasyonun, ile görüşmenin ardından uzun süreli bir anlaşma planı üzerinde duruyor.

    G.SARAY'I BEKLETİYOR
    Dün Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile bir araya gelen Mircea Lucescu, kendisine teklif edilen sportif direktörlük teklifini değerlendirmek için süre istemişti. Rumen hocanın TFF ile yapacağı görüşme nedeniyle G.Saray'ı beklettiği, federasyon ile anlaşma sağlanmaması halinde G.Saray'ın teklifini kabul edeceği belirtildi.

    1. 02 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:07
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